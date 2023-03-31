«Большунов против Устюгова — заруба года». Олимпийский чемпион подвёл итоги сезона

Олимпийский чемпион Денис Спицов отлично начал нынешний лыжный сезон. Но к решающим стартам года не смог подойти в оптимальной форме, хотя даже в таком состоянии помог сборной Тюменской области выиграть эстафету на чемпионате России.

В откровенном интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, что не получилось, почему к сезону в России он готовился с большей мотивацией, чем даже к олимпийскому, по чьим выступлениям российские лыжники оценивают свою форму, действительно ли участие биатлонисток в чемпионате страны привлекло внимание к нашим лыжам и ответил на многие другие вопросы.

«Я давно вынашивал идею: подарить жене машину»

– Денис, с момента победной Олимпиады ты практически не давал интервью. Почему?

– Я стараюсь особо не фигурировать в инфополе. Соцсети не веду, больше времени стараюсь уделять семье. Мы всё время либо на сборах, либо на соревнованиях, и на семью времени не так много, какие тут социальные сети?

– Твоя супруга более активна. И недавно выложила видео с крутейшими подарками ей и дочке.

– Я давно вынашивал такую идею: купить машину, обклеить её плёнкой и подарить Ксюше. Долго ждали саму машину, потом плёнку из Германии. В общем, пока ждали, прошёл Новый год, и в итоге практически на день рождения жены и на годик дочке получилось сделать такой подарок. Я хотел просто сделать такой подарок, не старался к чему-то приурочить. Просто так получилось. Да и мы свою машину, которую подарили за Олимпиаду, давно хотели поменять, с рождением дочери она стала маловата. В общем, всё сошлось. В таком цвете машина в России одна.

Машина Ксении Спицовой Фото: из личного архива Ксении Спицовой

– Теперь у тебя личный водитель?

– Да я сам на ней езжу (смеётся).

– Иван Якимушкин, наоборот, решил, что время для соцсетей настало. Даже несмотря на рождение ребёнка.

– Наверное, он видит в этом преимущество или пытается как-то иначе открыться для людей, это его право. Если бы у меня были суперрезультаты и в соцсетях была какая-то необходимость, я бы, возможно, поступал иначе. Но такой необходимости сейчас нет.

– Вы в один год с Большуновым и Якимушкиным стали папами. Как это изменило твою жизнь?

– Я приезжаю домой, играю с дочкой, которой недавно годик исполнился. Меня радует каждый момент, каждое её новое умение. На моих глазах Ева начала ходить, и теперь её не остановить – она лазает по всем ящикам (смеётся). Это любовь, восторг и удивление от того, как быстро она растёт, всё схватывает на лету и очень быстро тебя понимает, находит общий язык.

«Болезнь меня просто выхлестнула»

– Ты начал новый олимпийский цикл. Суперрезультаты у тебя как раз были на Олимпиадах. То есть теперь к 2026 году ждать твоего взлёта?

– Сложно сказать, чего ждать через три года. Я начал полноценную подготовку с большим азартом. Хотел показывать результаты с самого начала сезона, и у меня это получалось.

Я впервые выиграл контрольную тренировку в начале сезона в Ханты-Мансийске, хотя обычно у меня не получается быстро бежать в это время. Потом была Вершина Тёи, где у меня тоже были неплохие результаты. Всё было неплохо до моей болезни.

– Когда это случилось?

– После этапа Кубка России в Сыктывкаре в начале января я пробежал ещё ведомственные старты на чемпионате Росгвардии. За 10 дней провёл шесть гонок, после чего прилетел на сбор в Сочи. Казалось, всё классно, я был заряжен, начал тренироваться, Юрий Викторович Бородавко меня даже тормозил, дал три дня восстановиться. Спокойно катался, ходил в зал, а потом включился в общий план с ребятами.

После четырёх дней работы в группе болезнь меня просто выхлестнула. Возможно, наслоилось ещё то, что я удалил зуб мудрости. Мне казалось, что беспроблемно. Потом поускорялся, у меня началось першение в горле, но не было других симптомов. Юрий Викторович сказал, чтобы я спускался с «Лауры» в Сочи, и, пока спускался, у меня заложило уши.

Я на две недели с отитом вообще выпал из тренировок. Просто сидел дома, пил антибиотики, капал в уши, в нос. Из дома в Малиновку приехал за неделю до старта «Чемпионских высот», проводил длительные тренировки по три с половиной часа, по три часа 45 минут, чтобы хоть немного наверстать тот объём, который упустил за месяц.

Мы с тренером обсуждали, что будет нереально тяжело, поскольку я не провёл ни одной скоростной работы, но за счёт скиатлона постарался набрать скорость. Потерпел, подышал, и на коньковой гонке уже было лучше. К чемпионату России подходил через Дёминский и Сахалинский марафоны. Но это всё-таки был любительский уровень, марафоны по равнине.

Вернулся в Тюмень, вроде бы неплохо пробежал скиатлон, потом пообщался с болельщиками, съездил домой по делам, а за сутки до коньковой разделки поднялась температура, начало ломать. В итоге официальную тренировку пропустил, но на гонку вышел. Температуры с утра не было, однако после гонки вновь поднялась.

Пришлось командный спринт пропустить ради эстафеты.

– Может, не стоило бежать в таком состоянии 15 км?

– Да я сам не понимал, в каком состоянии нахожусь. Думал, может быть, это реакция на скиатлон такая. Это бывает, когда выходишь на пик формы. Непонятно, то ли ты реально в отличной форме, то ли заболеваешь. Я рискнул и вышел на разделку. Получилось так, как получилось. Слава богу, что к эстафете состояние нормализовалось.

– И в эстафете ты практически всё решил на своём этапе.

– Но героем себя не считаю. Все приложили силы к тому, чтобы мы в итоге победили. Трое из четверых бежали в болезненном состоянии.

– Ты слышал, как Якимушкин перед передачей кричал тебе: «Денис, давай ещё несколько секунд»?

– Я понял, что он просил меня отработать до конца, но я никогда не бросаю, всегда показываю максимум на своём этапе.

– Кстати, про любительские марафоны. Много обсуждалось, что на Дёминском марафоне ты уступил малоизвестному Андрею Алипкину. Как ты отнёсся к тому поражению?

– Вспоминал фразу Елены Валерьевны Вяльбе: «Всегда пугает, когда выигрывают неизвестные нам люди». Сколько бы я ни спрашивал после финиша ребят про Андрея, никто толком ответить на смог. Потом посмотрел его результаты на сайте ФЛГР, он был далековато на официальных стартах. Честно говоря, был удивлён, что он полтинник так здорово пробежал.

Денис Спицов Фото: vk.com/nalyzhi

– Не много ли болезней в нынешнем сезоне у лыжников? Или это обычное дело?

– Я бы не сказал, что обычное дело. Просто в нынешнем сезоне у меня очень много стартов было. На Кубке мира я столько не бегал, не было столько возможностей выступать и в спринтах, и классические гонки бежать. А тут я с самого начала сезона вообще ничего не пропускал, все гонки подряд бегал. Возможно, это тоже сказалось.Конечно, всегда хочется быть здоровым и не болеть, но не всегда получается. Особенно когда ты подводишься к главным стартам сезона и набираешь форму.

«У меня было бы мало шансов что-то зацепить на ЧМ-2023»

– То, что не было отбора на Кубок мира, да и россиян на Кубке мира тоже, и можно было самому планировать свой календарь, пошло тебе на пользу? Как минимум в начале сезона?

– На отборы я никогда внимания не обращал, поскольку понимал, что мои дистанционные гонки на Кубке мира будут, мне в любом случае дадут возможность себя проявить. Да и я в основном проводил всё время в Европе, бегал международные старты, в России у меня крайне редко получались хорошие гонки, особенно в конце сезона. Я пытался себя настроить, доказать самому себе, что готов и дома бегать неплохо, причём с самого начала и весь сезон.

На каждую гонку выходил именно с этой мыслью, доказывал самому себе, что готов бороться и в России, а не только на Кубке мира.

– Сложно было принять, что Кубка мира для россиян не будет?

– Лично мне не особо тяжело было. Я после каждого этапа Кубка России мог прилетать домой, побыть с семьёй, да и с собой жену и ребёнка можно было брать на некоторые этапы. В своей стране это сделать гораздо проще, чем в Европе. То есть нашёл плюсы в текущей ситуации.

– Посматривал за Кубком мира, чемпионатом мира?

– Если честно, из всех гонок чемпионата мира в Планице посмотрел только финал спринта. Всё. Ни эстафету, ни разделку не смотрел. Хотя возможность была, по времени вполне можно было успеть посмотреть. Но желания не было. Да и место проведения было практически один в один, как в Оберстдорфе. То есть лужи, снежная каша…

Далеко не те условия, которые мне подходят. То есть, если бы даже мы были там, у меня было бы мало возможностей где-то что-то зацепить. Я бежал и в Зеефельде, и в Оберстдорфе в таких условиях и всё понимал. Вот следующий чемпионат мира, который пройдёт в Тронхейме в других условиях, будет обидно пропустить. Я, скорее, предрасположен к более низким температурам, к жёстким морозным трассам.

Что касается Кубка мира, мы с друзьями посмотрели только классический масс-старт в Валь-Мюстэре, по-моему, и всё. Не было ни времени, ни интереса.

– Кстати, лучшие гонки в сезоне ты провёл именно на жёстких морозных трассах. В Вершине Тёи.

– Действительно. Там были вообще лучшие трассы в сезоне! В Кирово-Чепецке, Красногорске, том же Чусовом ведь нереальное количество снега было, мы бегали по каше, как в Европе. Жёсткая трасса была только в Вершине Тёи. Ну и в Тюмени более-менее.

«Если потеряет Большунов – потеряем и все мы»

– Юрий Викторович в межсезонье дал возможность чуть отдохнуть по сравнению с предыдущим олимпийским сезоном в плане нагрузок?

– Не знаю, дал ли он нам передышку, но я ставил себе цель как можно лучше выступать в России; если будет возможность – навязать борьбу Сане Большунову, подтянуться к нему. Всю летнюю подготовку я выполнил от и до, не давал себе ни малейшей слабины. Я больше скажу: к этому сезону готовился гораздо серьёзнее, чем к олимпийскому.

– Но это один сезон. Где искать мотивацию, если отстранение продлится дольше?

– Так в этом международном сезоне не будет чемпионата мира, сезон получится пустоватым. А в России вновь всё будет круто. Лично я просто надеюсь, что наша федерация попробует новые форматы гонок, которые вполне можно попробовать внутри страны: смешанный командный спринт, смешанная большая эстафета. Если это есть на Кубке мира, можно и в России внедрять. Плюс в начале сезона у нас не было ни одного масс-старта, а в расписании Кубка мира их было много. Мне бы хотелось видеть у нас больше контактных гонок с общего старта, те же пятнашки, двадцатки. Именно в таких гонках ты понимаешь скорость других, можешь иначе реализовывать себя тактически, смотреть на тех, кто выше классом, и терпеть за ними. Это было бы плюсом для всех. Можно и аналог «Тур де Ски» попробовать сделать.

Да и у меня нынешний сезон совсем не суперским получился, так что нужно добиваться поставленных перед собой целей. Я хочу быть стабильно на пьедестале и в своих профильных гонках побеждать.

– Алексей Червоткин рассказывал, что готовитесь вы одинаково, на контрольных обыгрываете Большунова, а потом он улетает в космос. За счёт чего?

– Если бы мы понимали, давно бы уже попробовали его обыграть. Я согласен с Лёхой в том, что каждый из нас пашет на тренировках у Юрия Викторовича, не жалея себя. Но Саня, видимо, знает какую-то тонкость, мелочь, которая позволяет ему быть лучше.

– Алексей высказал предположение, что когда российские лыжники вернутся на международные старты, то не смогут бегать на том же уровне, что до отстранения. Потребуется какое-то время, чтобы вновь выйти на тот же уровень. Ты с ним согласен?

– Возможно, так и будет, и мы будем чуть ниже, чем раньше, сложнее будет составлять конкуренцию норвежцам. Но у других стран продолжим выигрывать. Всё будет зависеть от того, когда именно мы вернёмся. Если уже в следующем сезоне, то потери будут минимальными. Однако если отстранение продлится дольше… Мы ориентируемся на Большунова, тянемся за ним, отталкиваемся только от его результатов. Но если потеряет Саня, то потеряем и все мы. Он – самый главный мотиватор для нас.

«Я не ждал Большунова, чтобы он меня тащил»

– В начале сезона, кстати, было много вопросов относительно ваших стартовых номеров в протоколах. Ты всегда стартовал перед Большуновым, он тебя догонял, а потом тащил к призам.

– Всё же выстраивалось по дистанционному рейтингу, в котором Саня был первым, а я вторым. Ну и на коньковой гонке в Тёе он меня не догнал, я сам работал. Но даже когда он меня догонял, мы работали в паре. Я же не ждал его специально, чтобы потом он меня тащил. Где-то он мне помогал, где-то я ему. Потом Лёхе Червоткину это надоело, он нажаловался Юрию Викторовичу (смеётся). После этого мы стали бегать по системе, когда у красной группы номера через минуту. Я предложил, чтобы можно было делать выбор стартовых номеров, если уж совсем идентично Кубку мира. Но оставили в итоге просто через минуту. Саня и этот гандикап у меня отыгрывал, но как раз тогда, когда форма начала несколько падать. В том же Кирово-Чепецке, например. Я уже тогда ощутил насыщенность календаря.

Денис Спицов Фото: Getty Images

– Но зачем же ты бежал всё?

– Да неплохо же получалось даже на спринтах! Я на протяжении определённого периода боролся за общий зачёт Кубка России. Но потом главный тренер сборной Тюменской области Андрей Николаевич Иванов попросил «придержать коней», указав на главные старты сезона, однако было уже поздно, кажется.

– Тебя удивили результаты Сергея Устюгова в нынешнем сезоне?

– Сергей – талантливый парень. Мы все об этом знаем, да и он этого не скрывает (улыбается). Честно говоря, меня его результаты вообще не удивили. Его все раззадорили (улыбается), а Сергея, видимо, это зацепило. По ходу сезона он настраивался именно на «Чемпионские высоты» и на чемпионат России. Как профессионал Сергей с Маркусом Крамером построил всю подготовку так, чтобы выйти на пик формы к главным стартам. Не каждому спортсмену и не каждому тренеру это дано, чтобы настолько точечно подвестись. Это очень круто! Сергей выбрал свои старты и в этих гонках был на максимуме.

– Как ты думаешь, Устюгов продолжит карьеру?

– Об этом может знать только сам Сергей. Но я бы очень хотел, чтобы он продолжил карьеру! Серёга – открытый парень, с которым приятно общаться и тренироваться. Когда такие люди заканчивают со спортом, уходит целая эпоха. Повторю, мы все надеемся, что он останется и порадует и болельщиков, и своих соперников.

– Если вдруг он всё же соберётся уходить, устроите ему с ребятами какое-то запоминающееся прощание?

– Я помню, как заканчивал Макс Вылегжанин — когда он стал вторым на марафоне в Холменколлене, ребята посадили его на плечи, дали флаг, поздравляли. Это было круто! Думаю, мы бы придумали что-то очень интересное. Главное, чтобы Серёга нас предупредил, а не получилось так, что он внезапно после какой-то гонки сказал: «Всё, я закончил».

«Большунов против Устюгова – заруба года»

– Как относишься к тому, что в чемпионате России по лыжным гонкам приняли участие биатлонистки?

– Да это круто, когда спортсмены из другого вида спорта участвуют в лыжных гонках. Почему бы нет? Девчонки поучаствовали – молодцы! Честно говоря, я бы и сам с удовольствием поучаствовал в биатлонных соревнованиях. Но в формате шоу, «Гонки чемпионов». Совместные старты с биатлонистами привлекли бы огромное внимание болельщиков.

– Согласен с мнением Дмитрия Губерниева, который сказал, что участие биатлонисток привлекло огромное внимание к чемпионату России по лыжам?

– Я думаю, что больше всего внимания привлекло противостояние Александра Большунова и Сергея Устюгова, а не участие биатлонисток. Большунов против Устюгова – заруба года. Аудитория готова смотреть на их борьбу бесконечно. Как только Устюгов появился на Кубке России в Чусовом, стало гораздо интереснее. Когда идёт такая борьба, это всегда круто.

– У тебя получается показывать отличные результаты на Олимпиадах. В 2018-м, в 2022-м именно так было. А сколько Олимпиад вообще себе отводишь?

– Вообще, мы с Лёхой Червоткиным подсчитывали, в каком количестве Игр можем поучаствовать. Стали смотреть рекорды – там в конном спорте и по 10 раз люди на Олимпиадах участвовали. Нам, конечно, такое не грозит, это нереально. Так что склоняемся к тому, что будем отбираться на Олимпийские игры столько лет, сколько будет позволять здоровье. Ведь в сборной России просто участников Олимпиад не бывает, туда едут только те, кто будет бороться за медали. Попасть на Игры значительно сложнее, чем завоевать там медаль на своей дистанции.

– Чувствуешь конкуренцию со стороны молодых ребят?

– Я стараюсь обращать внимание только на свои результаты. Но все мы прекрасно знаем Савелия Коростелёва, который готов бороться на топ-уровне уже сейчас. Саня Бакуров временами навязывает серьёзную борьбу в спринте. Дай бог, чтобы результаты этих ребят только росли год от года. Молодость ведь штука коварная – ты можешь быть на пике, а потом тебя никто не вспомнит.

– Эти парни могут через год или два выбить из команды кого угодно, в том числе и тебя.

– Безусловно. Это спорт. Тут побеждают сильнейшие. И выступают тоже сильнейшие. Все мы прекрасно понимаем, что за былые заслуги никто никого на главный старт не повезёт. В лыжных гонках всё доказывается только результатом.

– На последнюю часть сезона какие планы?

– Пробегу марафон на «Празднике Севера» 1 апреля, потом финал Кубка России. Пока не уверен, что будут участвовать в супермарафоне на 70 км на чемпионате России в Мончегорске. В прошлый раз обжёгся на этой дистанции классикой и теперь думаю, стоит ли бежать коньком. Я думал, легче будет, но там очень сильно решают лыжи. В общем, пока думаю. После финала Кубка России приму окончательное решение. Возможно, закончу сезон и буду закатываться.