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Видео: Клебо легко обошёл Йоханнеса Бё в велокроссе на легендарном Коппенберге

Видео: Клебо легко обошёл Йоханнеса Бё в велокроссе на легендарном Коппенберге
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо и его соотечественник, пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё приняли участие в велокроссе на легендарном подъёме Коппенберг (0,6 километра со средним градиентом 11,6%) в рамках спонсорской активности.

Примечательно, что Клебо довольно уверенно обошёл Бё по ходу импровизированного велокросса.

Напомним, Клебо и Бё сотрудничают с профессиональной командой Uno-X Pro.

Подъём Коппенберг входит в тур Фландрии (14-й этап), который проводится уже в 107-й раз. Завтра, 2 апреля, он стартует в Брюгге. Протяжённость тура составит 273,5 километра, велогонщики преодолеют 19 сложнейших подъёмов.

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