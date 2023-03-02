В биатлоне Йоханнесу Бё скучно побеждать. Норвежцу пора пробовать себя в лыжных гонках!

Есть 20-я победа в сезоне! Да и с Кубком мира всё давно понятно.

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, трёхкратный чемпион мира, между прочим, готов отдать свою квоту на Кубке мира, чтобы посмотреть, как среди лыжников освоится лучший биатлонист планеты Йоханнес Бё, который на ЧМ-2023 в Оберхофе выиграл пять золотых медалей из семи возможных.

Сам Йоханнес отреагировал на предложение не так, чтобы совсем уж скромно. Заявил, что победить будет сложно, но на медаль он рассчитывать будет.

Новость по теме Йоханнес Бё отреагировал на предложение выступить на Кубке мира по лыжным гонкам

С другой стороны, а чего скромничать, если на Кубке мира по биатлону этому парню уже откровенно скучно. Сегодня он выиграл уже 20-ю гонку в сезоне.

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Юбилейная победа получилась максимально будничной. Йоханнес Бё получил второй стартовый номер – видимо, захотел бежать по максимально свежей трассе. Впрочем, второй номер на манишке в реальности стал первым: ещё до стрельбы Бё обогнал итальянца Браунхофера и задавал темп вообще всем.

На первом огневом рубеже он при полном штиле закрыл все пять мишеней. Сделал это неспешно, даже вальяжно, но сполна отыгрался на трассе и на стойке. Второй рубеж, кажется, он даже отработал на публику: стрелял очень быстро. А когда закрылась пятая мишень, стало ясно, что Бё победил.

Надо сказать, что Йоханнес не позволил себе расслабиться на третьем круге. Может быть, валил и не на все деньги, но финишную прямую прошёл с полной отдачей, сделал разножку и на зрителей посмотрел только после того, как пересёк финишную черту и отдышался. Профессионал, что сказать. Мало ли кто там может накатить сзади, да и для преследования отрыв не помешает.

Но никто не смог даже заставить Йоханнеса хотя бы капельку поволноваться. Ближе всего оказался старший брат – Тарьей Бё. У него тоже стрельба была безупречной, но на финише он отстал на 30 секунд. А дальше – настоящая пропасть и снова норвежцы: Кристиансен с промахом вырвал третье место у Стрёмсхейма, отработавшего на обоих огневых рубежах безупречно.

На Кубке мира Йоханнес Бё выигрывает уже девятую гонку подряд и, учитывая отсутствие заболевшего коронавирусом Легрейда, вплотную приближается к тому, чтобы обеспечить себе «Большой хрустальный глобус» за два этапа до завершения турнира – так рано ещё никто в истории не побеждал.

Может, Йоханнесу и правда сорваться на лыжный Кубок мира?

В биатлоне-то всё уже понятно.