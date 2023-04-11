«Главное открытие в лыжных гонках — их начали показывать». Губерниев — об итогах сезона

Российский комментатор Дмитрий Губерниев составил личный рейтинг спортсменов, ставших открытием или разочарованием сезона, в лыжных гонках и биатлоне.
«Главными лыжником и лыжницей сезона, конечно, стали Александр Большунов и Наталья Непряева — это понятно. Открытия сезона: Елизавета Пантрина, Екатерина Смирнова, Алина Пеклецова и Екатерина Носкова — она и там и тут! У парней: Савелий Коростелёв. Но главное открытие в лыжных гонках — это то, что их начали показывать.
Разочарования? Поскольку я очень сильно люблю этих спортсменов, спрос с них особый, и пусть ребята на меня не обижаются. Я очень надеюсь, что они сделают выводы и всё пойдёт по‑другому. Речь про Халили и Казакевич. Потенциал у них невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут.
Главным разочарованием, наверное, можно назвать Юлию Ступак, потому что мы знаем её потенциал. Она, казалось, была готова на большее», – сказал журналист корреспондентам «Матч ТВ».
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