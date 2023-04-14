Савелий Коростелёв выиграл марафон на Первенстве России среди спортсменов 19-20 лет

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв, представляющий Пермский край, выиграл марафон на 50 км свободным стилем на Первенстве России среди спортсменов 19-20 лет. Соревнования проходят в Мончегорске. Второе место занял Александр Бакуров (Новосибирская область) с отставанием +1.18,0. На третьей строчке расположился Никита Родионов (Нижегородская область) — +1.19,3.
Лыжные гонки. Первенство России среди спортсменов 19-20 лет
Мужчины. Марафон свободным стилем. 50 км
1. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 1:52.34,5.
2. Александр Бакуров (Новосибирская область) — отставание +1.18,0.
3. Никита Родионов (Нижегородская область) — +1.19,3.
4. Олег Поляков (Брянская область) — +1.22,6.
5. Данил Нечипоренко (Сахалинская область) — +1.23,1.
6. Виктор Иванов (Республика Татарстан) — +1.25,9.
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