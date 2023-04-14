Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв выиграл марафон на Первенстве России среди спортсменов 19-20 лет

Савелий Коростелёв выиграл марафон на Первенстве России среди спортсменов 19-20 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв, представляющий Пермский край, выиграл марафон на 50 км свободным стилем на Первенстве России среди спортсменов 19-20 лет. Соревнования проходят в Мончегорске. Второе место занял Александр Бакуров (Новосибирская область) с отставанием +1.18,0. На третьей строчке расположился Никита Родионов (Нижегородская область) — +1.19,3.

Лыжные гонки. Первенство России среди спортсменов 19-20 лет
Мужчины. Марафон свободным стилем. 50 км

1. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 1:52.34,5.
2. Александр Бакуров (Новосибирская область) — отставание +1.18,0.
3. Никита Родионов (Нижегородская область) — +1.19,3.
4. Олег Поляков (Брянская область) — +1.22,6.
5. Данил Нечипоренко (Сахалинская область) — +1.23,1.
6. Виктор Иванов (Республика Татарстан) — +1.25,9.

Материалы по теме
Коростелёв — о Клебо: он просто пользуется своими сильными сторонами
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023