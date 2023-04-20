Вик Уайлд откроет школу сноуборда в России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд на церемонии вручения премии Sport Business Awards заявил о том, что собирается открыть в России школу сноуборда.

«Многое поменялось после Олимпийских игр, но я до сих пор в России, изучаю русский язык. Я открою здесь свою школу сноуборда», — прниводит слова Уайлда ТАСС.

36-летний Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. До сезона-2011/2012 он выступал за национальную команду США. Обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). На Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.