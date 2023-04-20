Вик Уайлд откроет школу сноуборда в России
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд на церемонии вручения премии Sport Business Awards заявил о том, что собирается открыть в России школу сноуборда.
«Многое поменялось после Олимпийских игр, но я до сих пор в России, изучаю русский язык. Я открою здесь свою школу сноуборда», — прниводит слова Уайлда ТАСС.
36-летний Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. До сезона-2011/2012 он выступал за национальную команду США. Обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). На Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
00:46
- 19 апреля 2023
-
18:57
-
14:35
- 18 апреля 2023
-
17:08
- 17 апреля 2023
-
22:53
-
20:12
- 16 апреля 2023
-
22:10
-
17:38
-
16:10
-
15:18
-
14:35
-
13:28
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
10:14
-
10:04
-
09:00
- 15 апреля 2023
-
20:47
-
20:16
-
18:38
-
14:49
-
12:06
-
00:57
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
21:03
-
20:37
-
14:27
-
10:52
-
10:26
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
23:57
-
16:40
Партнерский контент