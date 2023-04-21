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Юрий Бородавко прокомментировал переход лыжницы Грухвиной в биатлон

Юрий Бородавко прокомментировал переход лыжницы Грухвиной в биатлон
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о переходе лыжницы Анны Грухвиной в биатлон. Спортсменка попала в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на предстоящий сезон.

«Положительно отношусь к переходу Грухвиной. Девушка очень амбициозная! Она хочет проверить себя в другом виде спорта. У неё хороший спортивный характер и огромное желание проявить себя, хорошие навыки в стрельбе. Вполне может состояться как биатлонистка.

Если по истории посмотреть, то у нас много из лыж переходили и становились великим биатлонистами, которые прославили Россию. Ничего удивительного в этом не вижу. Наоборот! только приветствую такие переходы.

Переходы из лыж в биатлон — это нормально. Ничего такого в этом нет. Посмотрите на мировую практику: норвежки, финки, француженки — многие были связаны с лыжными гонками. Лидер мирового лыжного спорта по спринту Анамария Лампич — перешла в биатлон. Нормальная практика», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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