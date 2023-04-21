Юрий Бородавко прокомментировал переход лыжницы Грухвиной в биатлон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о переходе лыжницы Анны Грухвиной в биатлон. Спортсменка попала в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на предстоящий сезон.
«Положительно отношусь к переходу Грухвиной. Девушка очень амбициозная! Она хочет проверить себя в другом виде спорта. У неё хороший спортивный характер и огромное желание проявить себя, хорошие навыки в стрельбе. Вполне может состояться как биатлонистка.
Если по истории посмотреть, то у нас много из лыж переходили и становились великим биатлонистами, которые прославили Россию. Ничего удивительного в этом не вижу. Наоборот! только приветствую такие переходы.
Переходы из лыж в биатлон — это нормально. Ничего такого в этом нет. Посмотрите на мировую практику: норвежки, финки, француженки — многие были связаны с лыжными гонками. Лидер мирового лыжного спорта по спринту Анамария Лампич — перешла в биатлон. Нормальная практика», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 21 апреля 2023
-
14:43
-
14:03
-
13:42
-
10:19
-
09:40
- 20 апреля 2023
-
12:25
-
12:17
-
00:46
- 19 апреля 2023
-
18:57
-
14:35
- 18 апреля 2023
-
17:08
- 17 апреля 2023
-
22:53
-
20:12
- 16 апреля 2023
-
22:10
-
17:38
-
16:10
-
15:18
-
14:35
-
13:28
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
10:14
-
10:04
-
09:00
- 15 апреля 2023
-
20:47
-
20:16
-
18:38
-
14:49
-
12:06
-
00:57
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
21:03
-
20:37