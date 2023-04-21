Лыжница Анна Грухвина рассказала, почему решила перейти в биатлон

Российская лыжница Анна Грухвина рассказала, почему решила попробовать свои силы в биатлоне. Ранее спортсменка попала в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на предстоящий сезон.
«Мы вдвоём с Наташей Шевченко и командный спринт выигрывали два года назад в финале Кубка России в Сыктывкаре. С Наташей мы давно дружим. Я была подружкой невесты на их с Алексеем свадьбе. Повлияла ли дружба на решение перейти в биатлон? Да, конечно, я с ней советовалась. Мы много разговаривали на эту тему, обсуждали разные моменты.
В этом сезоне, когда оказалась в одно время с биатлонистами в Сочи, Наташка меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй — постреляй». Я и попробовала. Тем более и Михаил Викторович Шашилов поддержал. Хорошее впечатление. Мне понравилось. Увлекательно очень. В общем, я взвесила все за и против, и решила попробовать себя в биатлоне», — приводит слова Грухвиной пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, на минувшем чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске бывшая лыжница Наталия Шевченко завоевала три золотые медали. Спортсменка стала лучшей в спринте, гонке преследования и в эстафете.
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