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«Считаю, что она неправа». Губерниев — об отказе Степановой общаться с пишущей прессой

«Считаю, что она неправа». Губерниев — об отказе Степановой общаться с пишущей прессой
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой отказаться от общения с журналистами.

Лыжница объяснила свой поступок малой популярностью пишущей прессы, формат взаимоотношения которой с атлетами безнадёжно устарел.

«Это её право. Считаю, что она здесь неправа. Степанова говорит про рейтинги и цифры, но это её право, у меня другой подход.

С какой целью нередко сам перезваниваю корреспондентам? Да, я, правда, иногда перезваниваю корреспондентам, потому что к людям отношусь с уважением. Иногда трубки не беру, может быть некогда, может что-то происходить в жизни. Жизнь – это не только погоня за цитируемостью, я не думаю о ней. Просто это часть моей работы, а она у меня идёт не только на ТВ. Это моя капитализация и моя жизнь», — приводит слова Губерниева Metaratings.

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