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Тириль Венг — о словах Хаги: важно сосредоточиться на женских лыжных гонках

Тириль Венг — о словах Хаги: важно сосредоточиться на женских лыжных гонках
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Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Уднес Венг отреагировала на слова лыжницы Рагниль Хаги, заявившей, что можно избегать равноправия при включении спортсменов в сборную Норвегии, так как в этой ситуации лучше ориентироваться на результаты.

«Я думаю, что это хорошо, что есть одинаковое количество женщин и мужчин. Важно инвестировать в девушек, которые хотят соревноваться. Я понимаю, что это сложно, учитывая количество конкурентоспособных мужчин, которые у нас есть сегодня, но в то же время я думаю, что важно сосредоточиться на женских лыжных гонках.

Однако я понимаю аргументы Хаги. Я думаю, что трудно понять, что лучше всего делать в этой ситуации. Я, вероятно, немного некомпетентна в возможности сделать этот выбор и не хочу терять товарищей по команде, поэтому я немного эгоистична в своём мышлении. Я понимаю, что кажется неправильным, что, например, Тильдхейма Андерсена нет в команде, а есть много нас, девушек, которые не имеют похожих результатов», — приводит слова спортсменки издание Fondo Italia.

Напомним, в состав сборной Норвегии на сезон-2023/2024 впервые включено равное число спортсменов разного пола: 10 мужчин и 10 женщин.

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