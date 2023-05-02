Тириль Венг — о словах Хаги: важно сосредоточиться на женских лыжных гонках

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Уднес Венг отреагировала на слова лыжницы Рагниль Хаги, заявившей, что можно избегать равноправия при включении спортсменов в сборную Норвегии, так как в этой ситуации лучше ориентироваться на результаты.
«Я думаю, что это хорошо, что есть одинаковое количество женщин и мужчин. Важно инвестировать в девушек, которые хотят соревноваться. Я понимаю, что это сложно, учитывая количество конкурентоспособных мужчин, которые у нас есть сегодня, но в то же время я думаю, что важно сосредоточиться на женских лыжных гонках.
Однако я понимаю аргументы Хаги. Я думаю, что трудно понять, что лучше всего делать в этой ситуации. Я, вероятно, немного некомпетентна в возможности сделать этот выбор и не хочу терять товарищей по команде, поэтому я немного эгоистична в своём мышлении. Я понимаю, что кажется неправильным, что, например, Тильдхейма Андерсена нет в команде, а есть много нас, девушек, которые не имеют похожих результатов», — приводит слова спортсменки издание Fondo Italia.
Напомним, в состав сборной Норвегии на сезон-2023/2024 впервые включено равное число спортсменов разного пола: 10 мужчин и 10 женщин.
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