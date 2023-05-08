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«Он жёстко себя держит». Российский лыжник рассказал, в чём отличие Большунова от Устюгова

«Он жёстко себя держит». Российский лыжник рассказал, в чём отличие Большунова от Устюгова
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин высказался о различиях своих старших коллег Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Большунов небожитель? Я так не считаю. Большунов проделал огромную работу, чтобы получить такие результаты. Небожитель – это больше Серёга Устюгов. Он очень талантливый, талантливый от природы. У него какая-то внутренняя скорость, которую он может выдавать. А Саня – никто не говорит, что ему не дано, он суперталантлив – но у него есть плюс: он очень жёстко себя держит в рамках расписания. Я с ним рядом тренировался в течение сезона и понял, в чём я слабее. Но это же не дано от природы, он это натренировал. Как и то, что он лучше всех в силовом плане, что он очень вынослив. Это кропотливая и тяжёлая работа, путь от ступени к ступени, а не результат, упавший с воздуха. Особенно летом заметно, в чём именно Большунов сильнее. Нужно стремиться к его уровню, чтобы в жёсткой конкуренции вперёд шли все. Тогда норвежцам будет не очень хорошо», — сказал Якимушкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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