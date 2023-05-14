Чемпионка России по лыжам Смирнова вошла в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов

Российская лыжница Екатерина Смирнова, завоевавшая три золотые медали на чемпионате России 2023 года, стала одной из самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменок с начала года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

За четыре месяца Смирнова прошла тестирование на допинг пять раз. Также по пять раз проверку прошли биатлонистки Ксения Довгая и Лариса Куклина. Четырежды РУСАДА протестировало на допинг 11 спортсменов, среди которых Алёна Баранова, Савелий Коростелёв и Вероника Степанова (все — лыжные гонки), Владислав Блинцов (гребля на байдарках и каноэ), Кристина Королёва, Алексей Кудашкин и Никита Курбанов (все — лёгкая атлетика), Мария Печёнкина, Семён Сучилов и Василий Томшин (все — биатлон), Регина Шайдуллина (тяжёлая атлетика).

Напомним, российские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.