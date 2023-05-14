РУСАДА проверило на допинг Елизавету Туктамышеву второй раз с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело тестирование семи российских фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Среди прошедших тестирование на допинг спортсменов оказалась Елизавета Туктамышева, которая была последний раз протестирована РУСАДА в январе. Также тестирование прошли Дмитрий Алиев (второй раз в 2023 году), Варвара Горобченко, Денис Ходыкин (второй раз), Мария Мисник, Константин Сафонов и Николай Шилякин.

Ранее РУСАДА сообщило, что в апреле было зафиксировано 20 случаев нарушения спортсменами правил доступности для тестирования на допинг. В период с января по апреля текущего было выявлено 77 подобных случаев. В 2022 году агентство зафиксировало 375 нарушений правил доступности.