РУСАДА проверило на допинг Елизавету Туктамышеву второй раз с начала года
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело тестирование семи российских фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.
Среди прошедших тестирование на допинг спортсменов оказалась Елизавета Туктамышева, которая была последний раз протестирована РУСАДА в январе. Также тестирование прошли Дмитрий Алиев (второй раз в 2023 году), Варвара Горобченко, Денис Ходыкин (второй раз), Мария Мисник, Константин Сафонов и Николай Шилякин.
Ранее РУСАДА сообщило, что в апреле было зафиксировано 20 случаев нарушения спортсменами правил доступности для тестирования на допинг. В период с января по апреля текущего было выявлено 77 подобных случаев. В 2022 году агентство зафиксировало 375 нарушений правил доступности.
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