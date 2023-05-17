Бронзовый призёр чемпионата мира в лыжах перенёс операцию после перелома пальца

Французский лыжник, один из лучших спринтеров мира и обладатель бронзовой медали чемпионата мира в Планице (Словения) в спринте Жуль Шаппа перенёс операцию после перелома большого пальца левой руки. Речь идёт о травме со смещением основания пальца. Спортсмену уже провели операцию во вторник, 16 мая, чтобы избежать осложнений в ходе восстановления.

«Сейчас у меня будет шесть недель в гипсе, но я смогу довольно быстро вернуться к бегу и катанию на лыжероллерах. Смогу кататься на лыжах в Тине, где команда начнёт подготовку 12 июня, используя одну лыжную палку», — приводит слова спортсмена французское издание Nordic Magazine.

Жуль Шаппа получил травму после того, как во время велосипедной прогулки ему под колёса выбежала собака. Инцидент произошёл в прошлую пятницу, 12 мая.