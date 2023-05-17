Легендарная Терезе Йохауг впервые стала мамой

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые стала мамой. Об этом в социальных сетях сообщил её жених Нильс Якоб Хофф, опубликовав соответствующее фото. У пары родилась дочь.

«Спасибо всем, кто подарил нам немного любви. У всех причастных к событию всё хорошо!» — подписал фото Хофф.

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.