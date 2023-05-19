Лыжница Наталья Непряева объяснила, откуда берутся хейтеры

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева объяснила, откуда, по её мнению, берутся хейтеры.
Спортсменка заявила, что готова общаться с болельщиками и СМИ, но только в свободное время.
«Нравится ли мне участвовать в различных мероприятиях? Это очень спорный вопрос. Конечно, в свободное время, когда меня это не отвлекает от тренировки и тем более от соревнований, я всегда рада сфотографироваться, дать интервью. Но когда это отвлекает меня от гонки, от разминки, заминки, я всё-таки стараюсь ставить в приоритет себя. И я, конечно, понимаю, что многие обижаются и очень многие меня за это не любят – что я, скажем так, разделяю: «Нет, всё, не трогайте меня, у меня гонка». Но это мой выбор, так сказать.
Сложно сказать, что вот «он плохой, ни с кем не фотографируется», а «он хороший». Чаще всего болельщики понимают, и редко бывают такие случаи, когда таят какую-то обиду. Вот лично моё мнение: чаще всего от этого и появляются хейтеры – где-то с кем-то не сфотографировался, где-то кому-то отказал, а потом он затаил на тебя какую-то обиду и решил, что ты злая, зазвездившаяся. И всё, он теперь считает тебя такой плохой и болеет за других спортсменов. Для всех хорошим не будешь», — сказала Непряева в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.
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