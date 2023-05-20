Непряева: Бородавко и Крамер — два абсолютно разных человека по подходу к тренировкам

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева сравнила тренеров, с которыми ей довелось работать в сборной России — Маркуса Крамера и Юрия Бородавко.

«Вообще разные. Во-первых, это два абсолютно разных человека по подходу к тренировкам. Я ни в коем случае не говорю, что Маркус какой-то не такой. Он очень хороший тренер. Но не мой.

Юля Белорукова думает по-другому, например. У нас противоположно в этом плане. Для нее Маркус – это вот идеальный тренер. Для меня Юрий Викторович — идеальный тренер», — сказала Непряева в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.

Крамер был вынужден покинуть сборную России перед сезоном-2022/2023, и Юлия Ступак (в девичестве Белорукова) перешла в группу Бородавко. Спортсменка пропустила часть сезона, ездила в Италию к Крамеру, а в итоге с нового сезона будет работать в группе Егора Сорина.