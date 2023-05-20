Наталья Непряева назвала лыжниц, которых считала кумирами в детстве

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева рассказала, кого из спортсменок с детства считала своими кумирами, на кого равнялась.

«Были две лыжницы разных поколений. Когда я только начинала интересоваться лыжами, в самом детстве, это была Юлия Чепалова. Я прямо так на неё смотрела и была её фанаткой. Потом это стала Юстина Ковальчик. Когда она в одиночку боролась с норвежками на равных, я всегда болела за неё, она была моим кумиром. А потом после Юстины я и сама вышла на этот уровень. Даже я её застала, несколько лет мы с ней пробегали вместе на этапах Кубка мира. Общались с ней, в достаточно тёплых отношениях были. Так что для меня ещё с детства вот эти две лыжницы», — сказала Непряева в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.