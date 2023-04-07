Удивительный случай в лыжных гонках! Российские спортсменки поделили первое место

В истории лыжных гонок очень мало случаев, когда спортсмены показывают абсолютно одинаковый результат и делят одно место. Но в Кубке России, потрясающем по эмоциям и раскладам турнире, случилось и такое.

Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева показали одинаковое время в классической гонке на 10 км в финале Кубка России в Кировске.

Великолепная гонка, в которой до самого финиша не было понятно, кто победит, так и завершилась. Непряева, досрочно завершившая чемпионат России в Тюмени из-за болезни после всего лишь двух гонок, стартовала раньше основных конкуренток, поскольку в дистанционном зачёте занимала только пятое место – после Екатерины Смирновой, Анастасии Прокофьевой, Вероники Степановой и Марии Истоминой.

Но именно Непряева-старшая вела гонку. На всех отсечках она лидировала, а Прокофьева была рядом – чуть дальше или чуть ближе. Лидер сборной России отдала на трассе всё, чтобы обезопасить себя от атак всех конкуренток. Но Прокофьева просто феноменально провела финишный отрезок, отыграв у самой Непряевой семь секунд.

Предварительные результаты у обеих спортсменок оказались одинаковы. Но на январском этапе Кубка России в Сыктывкаре то же самое было у Ильи Порошкина и Алексея Шемякина, и тогда судьи, пересмотрев фотофиниш, решили, что два третьих места давать не будут, поставив Порошкина на третье место, а Шемякина – на четвёртое.

Из-за этого произошёл довольно громкий скандал.

Анастасия Прокофьева Фото: РИА Новости

В Кировске жюри быстро утвердило результаты, присудив два первых места. Обе лыжницы были рады такому исходу, и любое иное решение вызвало бы недоумение. Ну не было в женской разделке проигравшей в битве за первое место, зато оказалось две победительницы.

Кажется, самый громкий случай, когда в лыжах вручалось два первых места, был на чемпионате мира 1982 года в Норвегии. Тогда советский лыжник Александр Завьялов выиграл носок ботинка у норвежца Оддвара Бро, но организаторы после долгих обсуждений решили вручить две золотых медали. Российские лыжники спустя долгие 40 лет повторили этот успех в эстафете, одержав безоговорочную победу на Олимпиаде в Пекине.