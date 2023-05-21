Алексей Шемякин: с Большуновым максимум «привет — привет»

Лыжник из Архангельской области Алексей Шемякин, многократный победитель марафонов, в том числе и на чемпионате России, рассказал об общении с лыжниками сборной России Александром Большуновым и Александром Терентьевым, которые также выступают за эту область.

«С Большуновым контакта у нас нет, а с Терентьевым у нас ближе отношения, мы можем пообщаться. Я ещё помню, когда он ездил со своим тренером Андреем Капитоновичем Речковым в Малиновке. Я видел, как он начинал. Мы с ним общались, тренировались вместе в Малиновке у Николая Андреевича Счастливого. С ним больше взаимодействия. С Александром Большуновым максимум «привет – привет», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 8:00.