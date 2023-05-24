Наталья Непряева — о начале тренировок: главное — цель, с которой просыпаешься по утрам

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года, победительница Тур де Ски и многократный призёр чемпионатов мира Наталья Непряева поделилась в социальных сетях новой фотографией и сообщила о возвращении к тренировочному процессу.

Фото: Социальные сети Натальи Непряевой

«Выйти из зоны комфорта после отдыха всегда тяжело, но когда ты входишь в это рабочее состояние, всё получается само (шаг за шагом, как говорится), а тело уже принимает изнурительные тренировки как должное. Главное — видеть цель, с которой просыпаешься по утрам, тогда 5:30 на будильнике не покажутся чем-то нереальным и раздражительным», — подписала спортсменка новое фото.

Напомним, Наталья Непряева тренируется в группе Юрия Бородавко, в которую помимо неё входят её младшая сестра Дарья и молодой человек Александр Терентьев, а также лидеры мужской сборной России Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артём Мальцев.