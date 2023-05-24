В FIS сообщили, что принятие решения по допуску россиян на международные турниры отложено

Заместитель генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Никлас Карлссон сообщил, что решение о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования не будет принято в мае.

«Вопрос будет обсуждаться, но, как было сказано официально и неофициально ранее, решение по этому вопросу лучше принять позже. Вероятно, решение будет процессно-ориентированным, чтобы мы могли работать над проблемой в течение времени», — приводит слова Карлссона Expressen.

Ранее сообщалось, что FIS обсудит вопрос возможного допуска российских лыжников на международные соревнования согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) 24 мая. Позже глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что данный вопрос будет вынесен на рассмотрение организации только в сентябре.