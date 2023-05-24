Юрий Бородавко: скорее всего, будет продление санкций в отношении российских лыжников

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлит санкции в отношении российских спортсменов.

«Сейчас спортсмены и тренеры уже успокоились. Мы спокойно воспринимаем все решения. Скорее всего, будет продление санкций. Мы готовимся к этому, будет обсуждать новый календарь. Будем планировать новые соревнования», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что FIS обсудит вопрос возможного допуска российских лыжников на международные соревнования согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) 24 мая. Позже глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что данный вопрос будет вынесен на рассмотрение организации только в сентябре.