FIS утвердила уравнение дистанций в лыжных гонках у мужчин и женщин на чемпионатах мира

Совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) официально утвердил идею уравнять дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на чемпионатах мира. Решение касательно Олимпийских игр будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Это произошло сегодня, 24 мая, на заседании FIS, которое состоялось в преддверии конгресса организации.

Напомним, начиная с сезона-2022/2023, FIS практиковала уравнение дистанций у женщин и мужчин на стартах Кубка мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

«После введения в прошлом сезоне одинаковых дистанций для женщин и мужчин было одобрено использование этих дистанций в будущем также на чемпионатах мира по лыжным гонкам. Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован с МОК», – говорится в заявлении FIS.