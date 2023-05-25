Первые игры FIS пройдут в 2028 году

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) будет раз в четырёхлетие проводить 16-дневные соревнования по лыжным дисциплинам начиная с 2028 года, сообщает NBC. На них планируется разыгрывать около 100 комплектов наград.

Игры FIS будут проходить в чётные годы, когда нет Олимпийских игр и чемпионатов мира. Помимо лыжных гонок, прыжков с трамплина, двоеборья, горных лыж, фристайла и сноуборда, в программу соревнований будут добавлены неолимпийские дисциплины, такие как спид-скиинг, фрирайд и телемарк. В предварительном расписании также запланированы состязания по паралимпийским горным лыжам, сноуборду и беговым лыжам.

FIS будет принимать заявки на проведение соревнований до 1 ноября и выберет организатора весной 2024 года. Игры FIS могут проводиться в одном или нескольких регионах, в том числе в разных странах, на существующих объектах.