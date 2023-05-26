«Было бы проще бросить, если бы всё шло хорошо». Пярмякоски — о завершении карьеры

Финская лыжница, пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира Криста Пярмякоски прокомментировала своё решение продолжить спортивную карьеру в сезоне-2023/2024.

«Моё решение никогда не было окончательным. Было несколько факторов. Со своей новой работой Томми (Пярмякоски, муж спортсменки, работает в Олимпийском комитете Финляндии. — Прим. «Чемпионата») много путешествует, поэтому я подумала, хочу ли я остаться одна дома. Весной, когда у меня умерла собака, я стала ещё более одинокой.

К тому же было бы проще бросить, если бы всё шло хорошо, но весной я была в очень плохом состоянии. Больнее всего было заболеть во время чемпионата мира. Мне нравится тренироваться и подталкивать себя. Я могу тренироваться, есть и ходить в спортзал. Где найти не менее приятную профессию, где ещё можно побыть на природе?

Я определилась с сезоном-2023/2024. Следующей весной мы обязательно подумаем о будущем снова. Конечно, принимая решение, придётся подумать и о семейной жизни.

Я не буду участвовать во всех гонках Кубка мира и сокращу довольно много спринтов. «Тур де Ски» — наша главная цель, и мы пойдём на её условиях. Всё, что мы делаем, служит этому событию. Примерно так же я готовлюсь к нему, как и в прошлом сезоне, когда была в хорошей форме», — приводит слова спортсменки финское издание Iltalehti.