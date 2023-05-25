«Мы не хотим их участия». Российских лыжников не пустили на Кубок мира

Совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда продлил отстранение российских спортсменов от всех соревнований, проходящих под эгидой FIS. На неопределённый срок. Это точно честнее, чем поступать так, как поступили федерации фехтования и тхэквондо, устроившие персональный отбор среди российских спортсменов для выявления тех, кто соответствует всем критериям.
«Мы вполне удовлетворены решением»
«Действующая политика FIS не позволяет российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам участвовать в мероприятиях под эгидой федерации. [Отстранение] остаётся в силе до дальнейшего уведомления», — говорится в официальном заявлении FIS.
В Норвегии отреагировали на такое решение Совета FIS быстрее всех.
«Мы чётко обозначили свою позицию перед FIS в этом вопросе. Поэтому вполне удовлетворены тем, что международная федерация продлила отстранение спортсменов из России и Беларуси. Мы не хотим, чтобы они участвовали в международных соревнованиях», — заявила глава норвежской федерации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг.
А член Совета FIS от Норвегии Эрик Рёсте не стал скрывать своих эмоций даже в официальном пресс-релизе: «Позиция нашей федерации и моя личная давно известны. Я рад, что FIS не изменила своё предыдущее решение».
FIS как минимум проявляет последовательность в своих решениях, в отличие от многих федераций по другим видам спорта. Если не пускать – то не пускать никого. В том же тхэквондо российским спортсменам перед чемпионатом мира устроили тотальную проверку вплоть до лайков в соцсетях. И не пустили на турнир олимпийских чемпионов.
В лыжах нашим спортсменам такого унижения терпеть не придётся.
«Спортсмены и тренеры уже успокоились»
В России это решение вряд ли кого-то удивило. Скорее, удивил был допуск россиян на соревнования — пусть и в нейтральном статусе.
«Кроме того, что это было ожидаемо, мне нечего сказать», — отметила президент ФЛГР Елена Вяльбе.
Елена Вяльбе
Фото: РИА Новости
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ещё до пресс-релиза от Совета FIS сообщил: «Сейчас спортсмены и тренеры уже успокоились. Мы спокойно воспринимаем все решения. Скорее всего, будет продление санкций. Мы готовимся к этому, будем обсуждать новый календарь и планировать новые соревнования», — сказал он.
А после вынесения решения добавил в комментарии «Матч ТВ»: «Сама ситуация подсказывает, что FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всём [остальном] при отсутствии российских спортсменов. И это будет продолжаться, пока нас там не будет. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует и спорт перестанет быть политикой».
По большому счёту ничего не произошло. Спортсмены продолжают готовиться к новому сезону, который с вероятностью почти в 100% вновь пройдёт в России. В ближайшее время будет опубликован календарь сезона в лыжных видах спорта и сноуборде – возможно, там будут какие-то изменения по сравнению с тем, что было в сезоне прошлом.
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