Норвежский лыжник Тёугбёль прокомментировал предложение по изменению формата спринта

Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль высказался о предложении Федерации лыжных гонок Италии по изменению формата проведения спринта.

Представители итальянской федерации предложили проводить спринт в два дня. В первый день будет проходить квалификация, но у спортсменов появится три попытки, лучшая из которых и определит, попадут ли они в топ-30. Лыжники сами смогут решать, использовать три попытки или нет. Новый формат спринта, вероятно, будет опробован на Кубке Норвегии в следующем сезоне.

«Это что-то новое, но звучит захватывающе. Очень сложно сказать что-то конкретное, пока не увидишь, как это работает на практике, но я думаю, что было бы круто протестировать предложенный формат. Что касается трёх попыток в квалификации, не думаю, что многие смогут улучшить своё время с третьей попытки», — приводит слова Тёугбёля Dagbladet.