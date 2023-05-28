Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский лыжник Тёугбёль прокомментировал предложение по изменению формата спринта

Норвежский лыжник Тёугбёль прокомментировал предложение по изменению формата спринта
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль высказался о предложении Федерации лыжных гонок Италии по изменению формата проведения спринта.

Представители итальянской федерации предложили проводить спринт в два дня. В первый день будет проходить квалификация, но у спортсменов появится три попытки, лучшая из которых и определит, попадут ли они в топ-30. Лыжники сами смогут решать, использовать три попытки или нет. Новый формат спринта, вероятно, будет опробован на Кубке Норвегии в следующем сезоне.

«Это что-то новое, но звучит захватывающе. Очень сложно сказать что-то конкретное, пока не увидишь, как это работает на практике, но я думаю, что было бы круто протестировать предложенный формат. Что касается трёх попыток в квалификации, не думаю, что многие смогут улучшить своё время с третьей попытки», — приводит слова Тёугбёля Dagbladet.

Материалы по теме
FIS утвердила уравнение дистанций в лыжных гонках у мужчин и женщин на чемпионатах мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023