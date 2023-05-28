Норвежский лыжник Тёугбёль прокомментировал предложение по изменению формата спринта

Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль высказался о предложении Федерации лыжных гонок Италии по изменению формата проведения спринта.
Представители итальянской федерации предложили проводить спринт в два дня. В первый день будет проходить квалификация, но у спортсменов появится три попытки, лучшая из которых и определит, попадут ли они в топ-30. Лыжники сами смогут решать, использовать три попытки или нет. Новый формат спринта, вероятно, будет опробован на Кубке Норвегии в следующем сезоне.
«Это что-то новое, но звучит захватывающе. Очень сложно сказать что-то конкретное, пока не увидишь, как это работает на практике, но я думаю, что было бы круто протестировать предложенный формат. Что касается трёх попыток в квалификации, не думаю, что многие смогут улучшить своё время с третьей попытки», — приводит слова Тёугбёля Dagbladet.
- 28 мая 2023
-
10:23
-
09:44
- 27 мая 2023
-
13:00
- 26 мая 2023
-
13:22
-
12:32
-
11:55
-
09:56
-
05:15
- 25 мая 2023
-
13:41
-
13:24
-
12:58
-
11:49
-
09:47
-
09:31
-
01:21
-
00:28
- 24 мая 2023
-
22:46
-
21:45
-
18:50
-
16:18
-
16:09
-
15:22
-
14:09
-
13:43
-
13:33
-
11:39
-
09:28
- 23 мая 2023
-
17:33
-
11:18
- 22 мая 2023
-
20:12
-
19:46
-
19:22
-
18:48
-
18:09
-
09:05