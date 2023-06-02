Ийво Нисканен будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Финляндии
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Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен будет тренироваться в преддверии сезона-2023/2024 вне сборной Финляндии, сообщается на официальном сайте Финской лыжной ассоциации.
Подготовку к новому сезону в национальной команде Финляндии проведут восемь женщин и девять мужчин. Работа в сборной будет направлена не только на подготовку к следующему сезону, но к чемпионату мира 2025 года и Олимпийским играм 2026 года.
Женщины:
Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллёнен, Ясмин Кяхяря, Катри Люлюнперя, Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Эвелийна Пийппо, Криста Пярмякоски.
Мужчины:
Вилле Ахонен, Нико Анттола, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Реми Линдхолм, Нийло Мойланен, Йони Мяки, Арси Руусканен, Лаури Вуоринен.
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