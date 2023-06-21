Якимушкин – о тренировках в группе Бородавко: все едут, пока батарейка не сядет полностью

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне, российский лыжник Иван Якимушкин рассказал о тренировках в группе Юрия Бородавко, и о том, что заставляет его показывать максимальные результаты.
«Мне кажется, большой плюс нашей группы в том, что у нас достаточно много сильных спортсменов и все достаточно заряженные, все друг друга подталкивают. Мне кажется, это играет большую роль. Ты даже когда хочешь пойти спокойно, кто‑то тебя обгонит, посмотрит на тебя, и ты всегда пытаешься с кем‑то соперничать. И ты не хочешь отставать. В группе, которая собралась, почти все сильные. И ты едешь и думаешь: «Я что, слабак? Я отстану». И каждый едет в этой группе с этой мыслью. И все едут, пока батарейка не сядет полностью», — рассказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в прошлое межсезонье Якимушкин перешел из группы Олега Перевозчикова в группу Юрия Бородавко. Весной он объяснил, что это решение было связано с составом группы и более жестким подходом к тренировкам, который дает импульс двигаться вперед.
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