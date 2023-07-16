Глеб Ретивых готовится к новому сезону под руководством отца Ивана Якимушкина

Главный тренер сборной Тюменской области по лыжным гонкам Андрей Иванов сообщил, что призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых, не попавший в состав сборной России для подготовки к сезону-2023/2024, тренируется в группе отца Ивана Якимушкина Андрея.
Ранее Ретивых был подопечным тренера сборной России Егора Сорина. Он пришёл к нему от немецкого специалиста Маркуса Крамера, который был вынужден покинуть сборную России из-за ситуации на Украине.
«Глеб готовится в составе областной команды. Правда, исходя из опыта прошлого сезона, мы создали мини-группу, в которую кроме Ретивых вошли Евгений Белов, Андрей Парфёнов и Ольга Якимушкина (в девичестве Кучерук). Руководит этой группой Андрей Якимушкин – отец Ивана. Сейчас ребята проводят сбор в Малиновке. Остальные наши лыжники занимаются дома в «Жемчужине Сибири». Здесь в основном осталась молодежь плюс опытная Алиса Жамбалова», — приводит слова Иванова телеграм-канал «Арена Урала».
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