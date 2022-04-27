«Болельщики хотят получить эмоции, их не волнуют твои проблемы». Исповедь лыжника Ретивых

Лыжник Глеб Ретивых за десять сезонов в основном составе сборной России трижды становился призёром чемпионатов мира, 12 раз поднимался на пьедестал на этапах Кубка мира, но так ни разу и не выступил на Олимпийских играх. На Игры в Сочи он даже не получил возможности отобраться, в Пхёнчхан не пустили по неизвестным причинам, а в Пекин Глеб не попал, не выполнив критерии отбора.

Осталась ли у него мотивация бегать дальше после пропуска очередной Олимпиады и расформирования группы Маркуса Крамера, действительно ли у спортсмена накопились претензии к немецкому тренеру, какие у него отношения с Еленой Вяльбе – Глеб Ретивых не стал уходить от вопросов. Получилась настоящая исповедь.

«Бывают в жизни моменты, когда ты ничего сделать не можешь»

– Глеб, сезон у вас какой-то странный получился. Ожидали, что так всё сложится?

– Я этого не ожидал. Лето вообще было прекрасным у меня. Я неоднократно говорил про то, что провёл перед сезоном один из лучших летних периодов подготовки. Но потом случились определённые вещи на вкатке и перед первым этапом Кубка мира, о которых я бы не хотел рассказывать.

Об этом знают один-два человека, кто со мной жил в то время – Сергей Устюгов и Артём Мальцев. С этого периода всё пошло не так, как я планировал. Мне просто не хватило времени, чтобы вновь прийти в себя и набрать нормальную форму. Следовало вернуться домой, а я вынужден был выступать, у меня не было ни малейшего перерыва. Я бегал, несмотря ни на что, каждую неделю.

Глеб Ретивых Фото: РИА Новости

– Вы не хотите рассказывать о причинах, но иногда полезно выговориться. Или боитесь, что всё будет воспринято как оправдание нелучшим результатам?

– В моих интервью люди всегда ищут какие-то оправдания. Я знаю об этом. Для болельщиков никакие объяснения не приемлемы, им нужен результат. Всегда так было. Может быть, когда-нибудь я расскажу, почему не получилось перед Олимпиадой. Сейчас это ни к чему. Я спокойно пережил эту Олимпиаду, не опускал руки и даже подготовился к этапу Кубка мира в Лахти. Всё идёт своим чередом, как, видимо, и должно быть.

– Но ведь не всё шло своим чередом, разве не так?

– Знаете, бывают в жизни моменты, когда ты ничего сделать не можешь. Не буду рассказывать подробности. Самое главное, что сейчас все живы и здоровы, а что было, то прошло. Цепочка событий привела к тому, что в итоге и произошло. Я не попал на Игры-2022, хотя было очень много надежд и ожиданий.

– Вы понимаете, как избежать подобных проблем при подготовке к следующему сезону?

– Я вообще не хочу, чтобы такие проблемы были у кого бы то ни было. Этого невозможно избежать, это может случиться в любой семье в любой день недели, дня, ночи. Не хочу об этом говорить, потому что для меня это выглядело как какой-то страшный фильм. Я даже представить не мог, что такое может быть. Здесь никто не застрахован. Чтобы было более понятно, если у спортсмена перегружена центральная нервная система, он не покажет ни какого результата, каким бы сильным ни был и как бы ни пытался это скрыть.

– Крамер и Вяльбе были в курсе этих проблем?

– Я уверен, что Елена Валерьевна не знала ни о чём. Об одной проблеме знал Маркус, и он это узнал только вечером после финиша первого этого Кубка мира. Знали только Сергей и Артём, которые меня поддерживали во всём. Но человеческий мозг устроен так, что пока ты сам не справишься с этим, ничего не получится. Я не мог себе позволить четыре дня просто не тренироваться, потому что каждую неделю шли соревнования…

Таковы реалии жизни. Недавно посмотрел интервью с Дмитрием Нагиевым, который рассказывал, что он испытывал, когда за полчаса до прямого эфира ему сообщили о смерти мамы. Так вот, когда люди приходят на концерт, юмористическое шоу или развлекательные программы, человек, который перед ними выступает, должен развеселить эту публику. Людям абсолютно всё равно, что у него происходит в душе, они заплатили за билет, пришли получить эмоции и удовольствие.

В спорте то же самое. Болельщики смотрят, получают эмоции, и им всё равно, их не волнуют твои проблемы. Мне как спортсмену не нравится, что люди на основе того, что видят по телевизору, пытаются выносить своё мнение, порой очень резкое. Я говорю и про болельщиков, и про комментаторов. Нельзя судить, потому что вы вообще не знаете, что происходит у человека. И считаю неправильным махать шашкой на спортсмена при каждом удобном случае.

«Я никого не обидел и не обвинил»

– Остро восприняли своё непопадание в олимпийский состав?

– Не особо, поскольку я предполагал такое развитие событий. Несмотря на то что Елена Валерьевна с прошлого сезона создавала определённое давление относительно моего участия в Олимпийских играх, меня это не напрягало. Она сделала тот выбор, который посчитала нужным. У неё все получилось, всё сработало, карты сошлись, и всё на этой Олимпиаде было на нашей стороне.

– Елена Валерьевна говорила, что вы очень сильно обиделись и даже что-то нехорошее сказали.

– Об этом я не знаю, меня уже об этом спрашивали. Я вообще сперва не понял, о чëм речь идёт. Они разъяснили, что было такое интервью от Елены Валерьевны. А смысл? На что мне обижаться? Я до сих пор не понимаю, в чём меня упрекают. Я на кого-то обиделся? Но я не маленький мальчик, чтобы на кого-то обижаться. Я отвечаю, в принципе, за свой результат, и обижаться мне не на что. Я никогда не обижаюсь вообще, думаю, что не так поняли. Здесь я отвечаю конкретно и прямо, что у меня нет никакой обиды ни на кого. Ещё раз повторюсь, что какого-то негатива по отношению к Маркусу у меня вообще нет. У меня не было с ним никаких стычек.

Маркус Крамер и Глеб Ретивых Фото: РИА Новости

– Смотрели гонки из Пекина?

– Нет, ни одной гонки не смотрел в прямом эфире, только в повторах потом. Я тренировался, у меня был свой распорядок дня. У меня есть семья, двое детей. В новостях же были видео, как ребята пробежали, поэтому я и так всё знал. У нас в группе сборной всегда всё писали.

– Вы достаточно резко отозвались о результатах группы Маркуса Крамера, даже извиняться потом пришлось.

– Почему все думают, что у меня какие-то проблемы были с тренером? Просто так получилось, что из простого разговора сделали такую статью. Это было на «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Я уже десять раз говорил, что бумага всё стерпит. Я отвечал на простые вопросы в обычном разговоре, это были не допрос и не оправдания. Меня конкретно спросили, я конкретно ответил. Как перефразировали интервью и так далее. В том интервью я никого не обидел, не обвинил, и ни на кого одеяло я там не тянул. Людям главное преподать, а они уже сами додумают, что хотят.

А потом говорят, что мы не подходим к журналистам и не даём интервью. Со мной получилось так, что на следующий день я стал врагом народа для Маркуса и для сборной (улыбается). Смешно, что после простого разговора с журналистом меня выставили обиженным мальчиком, который жалуется на Маркуса, на результаты и так далее.

Я сам охренел, когда это написали. И Маркус приходит с утра перед гонкой и спрашивает, что случилось, а я сам не понимаю. Я говорю: «А что ты читаешь? Что ты разнервничался? Я тебя обидел? Оскорбил?» — «Нет. Но почему тогда такой заголовок?». Раздули из ничего просто.

– Вам жалко, что он ушёл из сборной России?

– Тут нельзя говорить жалко – не жалко. Таковы реалии нашего времени.

– Но вы бы хотели с ним продолжать работать?

– Тяжёлый для меня вопрос. Но это не связано с тем, что у меня с ним были какие-то конфликты – их не было никогда. Более того, буквально за день до старта чемпионата России в Сыктывкаре мы с ним созвонились и пообщались примерно полчаса как спортсмен и тренер. На тот момент (25 марта. — Прим. «Чемпионата») он не знал, что не сможет продолжить работу в сборной России. Мы же всегда на связи, в любой момент можем созвониться, и на тот момент обсуждали именно рабочие моменты. Но я как человек, который варится в лыжной кухне, предполагал, что к расставанию с Маркусом всё идёт. Для меня это не было неожиданностью.

– А сам он был намерен продолжить работу в России?

– Конечно, да. Он семь лет прожил и проработал здесь. У него здесь выросли настоящие спортивные дети, и он понимал, что у большей половины этих детей не получилось то, что они задумывали вместе. Все прекрасно понимают, что таково стечение обстоятельств.

Глеб Ретивых (второе место), Николай Морилов (первое место), Иван Анисимов (третье место). Наталья Воробьева и Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

«Клебо дал понять, что он не может говорить, когда рядом уши»

– Вы успели ещё после Олимпиады съездить в Лахти, пробежать этап Кубка мира. Чувствовалось, что россиян там начали ненавидеть?

– Я думаю, все спортсмены говорят, что были такие персонажи, которые нелестно отзывались о русской нации. От спортсменов никакого негатива в мой адрес и в адрес сборной команды я не слышал. Я даже не читал интервью, в которых спортсмены что-то говорили конкретно в адрес нашей сборной. Но были простые болельщики в Финляндии и Норвегии, которые позволяли себе негатив в наш адрес. Было неприятно.

– Оскорбляли?

– Да. Были моменты, когда фуру нашей сборной бутылками закидали и раскрасили. Всем же не объяснишь, что мы не имеем отношения к тем событиям, что происходят в мире. Но с 2014 года, а именно с Олимпиады в Сочи спорт – это именно то, через что ведётся воздействие в политических играх. Получается, именно спортсмены оказываются крайними. Если их допускают до соревнований, то без флага и гимна, а теперь вообще не допускают. Печально, что у нас спорт не вне политики.

– Вы сказали, что даже в интервью зарубежных спортсменов не читали резких слов. А как же высказывания норвежцев, в том числе и совсем недавние?

– Хочу в очередной раз донести людям, что не стоит воспринимать информацию на 100 процентов так, как это написано. Есть пример, который это подтверждает. Когда началась эта ситуация и мы выступали в Лахти, норвежцы начали высказываться. Дошло и до Йоханнеса Клебо. После соревнований один представитель нашей сборной подошёл к нему и спросил: «Что происходит? Почему ты так говоришь?». А с Йоханнесом всегда ходит представитель команды, его личный или федерации – неважно. Так Клебо дал понять, что он не может говорить, когда рядом уши, он не может говорить то, что действительно думает. Поэтому критиковать по какой-то статье – это не очень хорошо.

Даже когда мы покинули Норвегию, когда было принято решение, что нас отстранили с последних этапов Кубка мира, мне пришло с десяток сообщений от иностранных спортсменов. Все сожалели, что так произошло, и говорили не принимать на свой счёт. Они – адекватные спортсмены, и все понимают, что им неинтересно выступать, когда нет одной из сильных стран.

Йоханнес Хёсфлот Клебо Фото: Getty Images

«Я знаю, чего я хочу»

– Елена Вяльбе рассказала, что предложила вам перейти в группу Егора Сорина. Он также подтвердил это.

– Да, и я принял это предложение. Мы уже пообщались с Егором. У нас есть общее видение на дальнейшую работу. Начнём с того, что Егор Сорин тоже работал с Маркусом Крамером. Не могу сказать, что у них идеология одного мышления в тренерском плане. У каждого тренера своё. Но в целом тренировочный план Егора я знаю, думаю, что у меня не будет каких-то сложностей с его подготовкой. У него похоже на то, как тренировал Маркус.

– Но не будет привычного окружения. Получается, вы один из группы Маркуса будете работать с Сориным.

– Группа у нас вообще развалилась. Все оказались в разных группах. Здесь неважно, с кем ты тренируешься: если для себя решишь, для чего ты тренируешься, тогда тебе все карты в руки. Мне не привыкать, я уходил из команды, тренировался один, за спортивную карьеру я менял тренеров. Я знаю, чего я хочу. Ведь благодаря каким-то действиям со своей стороны я выступаю и бегаю, не скажу, что на каком-то плохом уровне.

– Вы готовы ещё четыре года пахать? Очень обидно с Олимпиадами получается – есть желание добегать до следующей?

– Последние годы люди недовольны моими выступлениями, но они даже не знают, что на этапах Кубка мира я выступаю с 2011 года! Они просто запомнили новое поколение, которое пришло – Большунов, Терентьев, остальные ребята. Но они не знают, что мы вместе с Сергеем Устюговым с сезона-2011/2012 выступаем на этапах Кубка мира. Когда на протяжении 11 лет я регулярно попадаю в топ-6, занимаю пятое или шестое место, болельщики недовольны. Понятно, что все хотят максимум, хотят большего. Думаете, я не хочу? Но всегда выигрывать невозможно.

Глеб Ретивых Фото: РИА Новости

– Я другой вопрос задавал.

– Я не готов ответить на этот вопрос, потому что все прекрасно понимают, что у нас не какой-то там командный вид спорта – футбол, волейбол, баскетбол, хоккей – где возрастные спортсмены играют. У нас большие отличия от таких видов спорта. Лыжи – довольно травмоопасная вещь, можно перебрать в тренировочном процессе…

На данный момент, я готовлюсь к чемпионату мира – 2023. Надеюсь, что он всё-таки будет для сборной России, а дальше посмотрим. Для меня это вообще тяжёлая тема и тяжёлый вопрос, потому что на протяжении моих 30 лет я 90 процентов времени отдал спорту. У меня есть семья, двое детей, а моя беготня на лыжах нужна только мне, никому больше. Так оно и есть. Думаю, так могут сказать все, кто занимается профессиональным спортом.

– Это же ваша работа.

– Работа, чтобы удовлетворить своё эго. Здесь дело не в доходе, а в том, что только мне нужны эти медали, никому больше они не нужны. Я тренируюсь и выступаю ради этих медалей. Я о них мечтаю с детства. Единственное, жалко, когда ты идёшь к какой-то цели, особенно после отстранения 2018 года, четыре года готовишься, и вот один момент, который ты не можешь предотвратить, стирает все твои желания, хотелки и время, которое ты потратил… Я пока не задавался вопросом: «А зачем дальше бегать?»

– У вас получилось два пропуска Олимпийских игр подряд, а если считать, что вас даже не рассматривали кандидатом в Сочи, хотя можно было, то и три. Это надламывает психологически?

– Здесь у каждого спортсмена своя история, своя судьба: кому-то так, кому-то иначе. Недаром есть поговорка: «Кому-то мёдом намазано, кому-то через тернистый путь проходить». Здесь у каждого своя история и жизненная, и спортивная. Я пока руки не опустил.

Глеб Ретивых Фото: Getty Images

– Вот вы не задаётесь вопросом, зачем дальше бегать, а болельщики задаются. И выносят приговор – незачем.

– Ещё раз повторю, они просто многого не понимают. Я в России не бегал уже давно, потому что выступал на этапах Кубка мира. Если бы на этих гонках я не показывал результат, тогда можно было бы говорить. Я просто знаю, когда мне нужно собраться и показать результат. Российские соревнования – это двоякая история. Здесь тяжело, тут абсолютно другой уровень, и нужно понимать, что нельзя по одной гонке чемпионата России спортсменов судить. Зачастую бывает, что многие уже просто устали от сезона, а на чемпионате России приходится бежать всю программу. Тут запредельная мотивация у тех, для кого это главный старт сезона, на котором можно заявить о себе и отобраться в сборную страны.

– Не исключено, что следующий год придётся бегать только в России. К такому вы готовы?

– Готов. Для меня нет разницы, где выступать.

– Сейчас для вас мотивация – чемпионат мира, а какая будет мотивация на российских стартах?

– Без проблем побегаю год в России. Буду также настраиваться, поставлю себе цель, конечно, Было бы желание! Если не будет желания, не будет мотивации, то какой смысл дальше выступать?