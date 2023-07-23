Мальцев выиграл гонку на лыжероллерах на 15 км в Малиновке, Большунов финишировал 10-м

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в эстафете российский лыжник Артём Мальцев стал победителем гонки на лыжероллерах с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках контрольной тренировки на сборе своей группы в Малиновке.

Лыжероллеры. Контрольная тренировка. Малиновка. Гонка с раздельным стартом. Свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Артём Мальцев – 36.16,7.

2. Алексей Червоткин – отставание 21,8 секунды.

3. Павел Соловьёв +25,3.

4. Денис Спицов +55,6.

5. Иван Якимушкин +1.01,2…

7. Евгений Белов + 1.45,0.

10. Александр Большунов +2.10,7…

16. Александр Терентьев + 3.08,0.

У женщин в аналогичной гонке на 10 км победу одержала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева.