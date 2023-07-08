«От FIS ничего хорошего не жду, мне пофиг». Жаркое интервью с Еленой Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прилетела в Санкт-Петербург на «Спринт на Дворцовой» и поделилась с журналистами массой крутых новостей. В каком формате пройдёт Спартакиада в Тюмени – главный старт года, будет ли в России аналог «Тур де Ски», почему Анна Грухвина ушла в биатлон, в чём неправ Александр Большунов и многое другое. Жара от босса русских лыж.

«Нам пришлось срочно менять программу Спартакиады»

— Елена Валерьевна, что можете сказать о зимней Спартакиаде в Тюмени? Это будет главный старт сезона?

— Да, главный. Зимняя Спартакиада в Тюмени пройдёт в формате зимних Олимпийских игр 2026 года. Мы первоначально заявили в Минспорта другую программу соревнований, но пришлось срочно менять, ничего страшного. Мне девчонок немного жалко, им 50 км бежать.

— А как вы относитесь к равным дистанциям?

— К равным дистанциям отношусь плохо, это уже было в 1993–1994 годах, кажется. У нас была уравниловка, но всё вернулось на круги своя. Но тогда это было на уровне Кубка мира, а сейчас это уже и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. Думаю, что женский лыжный спорт понесёт большие потери – многие с полтинника снимутся.

— Только на Спартакиаде из российских стартов будут равные дистанции?

— На паре этапов Кубка России тоже будут равные дистанции.

— Что думаете, как пройдёт Спартакиада, на уровне «Чемпионских высот» или лучше?

— Да я не сравниваю и не хочу этого делать. Мне кажется, главное, чтобы спортсмены были здоровы. Ведь всегда самый большой интерес тогда, когда лидеры выходят на старт.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

«На финале Кубка России попробуем новые форматы»

— Вы говорили о возможности аналога «Тур де Ски». В чём сложность организации?

— Нам интересен такой формат: гора, гонка из точки в точку, но нет задачи что-то скопировать. В прошлом сезоне специалисты федерации в Кировске внимательно изучали возможности. Планируем на предстоящем финале Кубка России, который также пройдёт в Кировске, сделать кое-что подобное. Правда, не совсем из точки в точку, но дистанция будет уходить в ущелье, затем возвращаться на более привычную трассу. Подъём в гору, скорее всего, тоже сделаем.

— Почему в этом сезоне в календаре Кубка России нет Сыктывкара и Красногорска?

— Этап Кубка России в Красногорске больше проводить не хотим. Там всегда огромные проблемы со снегом, маленький круг. А приезжать только на спринт в место, где нет нормального размещения – мы всё время живём в каких-то общежитиях либо у чёрта на куличках, откуда через пробки приходится добираться – нужно и интересы спортсменов учитывать. Кроме того, в Красногорске нет ратрака. В прошлом году они пригоняли ратрак с Головино. Есть над чем работать. Всероссийские соревнования в Красногорске будут, но не этап Кубка России. Из Сыктывкара не прислали заявку на проведение. Мы в июне уже работаем только над теми заявками, которые уже пришли с регионов. У Сыктывкара и так огромное количество соревнований, может быть, им неинтересен этап Кубка России.

— Может быть, зимой тоже провести соревнования, как летний «Спринт на Дворцовой»?

— Провести зимой соревнования в городском формате? Это интересно, но мегазатратно, а спринт на 200 метров мы проводить не будем. Нужно всегда думать, какой будет результат. Если продавать билеты и приедут лидеры, то возможно что-то делать. А если всё для всех открыто – вряд ли. Это дорого для любого региона, тем более для Питера, где не так много снега зимой.

«Я в спортсменов зубами не могу впиваться»

— Переход Анны Грухвиной в биатлон: это предложение спортсменки, предложение СБР или ваша рекомендация?

— Моих рекомендаций в этом плане вообще быть не может, это абсолютно точно. Я тяжело расстаюсь со спортсменами. Сначала со мной разговаривали представители СБР, потом со мной разговаривала Аня. Посмотрим, как будет. Если у неё что-то не получится, двери в лыжные гонки для неё точно не закрыты (улыбается). Жалко, конечно, что уходят спортсменки. Но я не могу зубами в них впиваться и не отпускать. Есть ряд причин, по которым уходят и с которыми я не могу не согласиться. Я человек и всё понимаю.

— У вас была встреча с китайскими представителями. Ждать китайцев на наших соревнованиях?

— Нам точно стоит в следующем сезоне ждать китайских спортсменов. Возможно, и мы к ним поедем. У них не так много соревнований. К нашему огромному сожалению, у них не так много хороших спортсменов, которые бы могли составить нам конкуренцию. Но у них большой интерес к нашему детскому спорту. Они хотят проводить совмещённые сборы, чтобы дети могли посмотреть, как тренируются другие, а также уделить время культурной программе. Мы это прорабатываем с московской федерацией. Думаю, было бы круто показать Москву или Санкт-Петербург детям. У нас до этого с ними были такие же хорошие контакты. Если получится, думаю, зимой одна из групп может поехать в Китай. Нужно посмотреть, какие у них есть базы на высоте. После Олимпиады у них не осталось наследия.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

«Некорректно со стороны спортсмена хвалить инвентарь, когда контракт с другим партнёром»

— Как оцените уровень российского инвентаря? В Питере бегут на российских роллерах.

— На этих лыжероллерах мы тренировались уже и бегали лыжный чемпионат страны. Сейчас в основном соревнуются лыжероллисты. С учётом того, что эти лыжероллеры делаются на той же фабрике, что те, на которых мы выступали раньше, и поменялось лишь название, ничего сверхъестественного и особенного. Очень приятно, что производители для нашей сборной, когда мы просим, делают более длинные роллеры или более короткие, подбирают нужную нам резину. Они идут нам навстречу и растут вместе с нами. Мы им подсказываем, а они делают лучшие и более правильные продукты. Это очень хорошо.

Что сказал Большунов про российский инвентарь: Большунов — об использовании российского инвентаря: нужно двигаться в этом направлении

— А что не так тогда сказал Александр Большунов? Он тоже похвалил российских производителей.

— Некорректно со стороны спортсмена хвалить какой-то инвентарь, если ты или федерация имеют контракт с другим партнёром. Я всё доступно объяснила. Если бы он сказал, что лыжи «Фишер» — это круто, это было бы нехорошо. Да и Саша такое не скажет. То же касается и палок. У нас есть контракт с определённой компанией, просто некорректно хвалить других. Да, он не рекламировал палки, но это некорректно.

«Пусть обсуждают, мне пофиг»

— FIS в сентябре будет обсуждать…

— Пусть обсуждают, что хотят, мне вообще пофиг. Пусть обсуждают. Я 100% уверена, что ничего положительного для нас там не будет.