Якимушкин выиграл полумарафон «Стальной характер» в Тюмени

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в полумарафоне «Стальной характер» в Тюмени, преодолев дистанцию за 1 час 13 минут и 6 секунд.

Фото: Из личного архива Ивана Якимушкина

Также в забеге приняла участие россиянка Анна Грухвина, которая перешла из лыжных гонок в биатлон, она финишировала второй за 1 час 34 минуты и 44 секунды, третий результат показала супруга Ивана Якимушкина Ольга, бывшая лыжница, чемпионка России в эстафете, преодолев дистанцию за 1 час 37 минут и 34 секунды.

Напомним, в субботу Иван Якимушкин стал участником пятикилометрового забега в Тюмени «Пять вёрст», финишировав 362-м за 31 минуту и 39 секунд, победителем старта стал российский лыжник Денис Спицов с результатом 16 минут и 10 секунд.