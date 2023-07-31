Якимушкин выиграл полумарафон «Стальной характер» в Тюмени

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в полумарафоне «Стальной характер» в Тюмени, преодолев дистанцию за 1 час 13 минут и 6 секунд.
Фото: Из личного архива Ивана Якимушкина
Также в забеге приняла участие россиянка Анна Грухвина, которая перешла из лыжных гонок в биатлон, она финишировала второй за 1 час 34 минуты и 44 секунды, третий результат показала супруга Ивана Якимушкина Ольга, бывшая лыжница, чемпионка России в эстафете, преодолев дистанцию за 1 час 37 минут и 34 секунды.
Напомним, в субботу Иван Якимушкин стал участником пятикилометрового забега в Тюмени «Пять вёрст», финишировав 362-м за 31 минуту и 39 секунд, победителем старта стал российский лыжник Денис Спицов с результатом 16 минут и 10 секунд.
- 31 июля 2023
-
13:45
-
12:26
-
12:26
-
11:16
-
10:25
- 30 июля 2023
-
22:15
-
13:32
-
13:26
-
10:59
- 29 июля 2023
-
22:08
-
21:19
-
12:36
-
10:30
- 28 июля 2023
-
17:00
-
12:35
-
00:20
- 27 июля 2023
-
15:51
-
15:25
- 26 июля 2023
-
19:52
-
16:32
-
12:53
-
12:05
- 25 июля 2023
-
14:25
-
14:08
-
12:28
-
11:54
-
11:12
- 24 июля 2023
-
22:29
- 23 июля 2023
-
14:34
-
13:57
-
13:35
-
12:51
- 22 июля 2023
-
16:46
-
10:36
- 21 июля 2023
-
16:51