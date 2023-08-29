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Якимушкин поделился милым фото своей семьи на фоне заката

Якимушкин поделился милым фото своей семьи на фоне заката
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне лыжник сборной России Иван Якимушкин опубликовал фотографию в своём телеграм-канале, на которой показал свою семью на фоне красивого заката.

Фото: Из личного архива

В январе этого года супруга Якимушкина, бывшая лыжница, чемпионка России в эстафете Ольга Кучерук, родила сына.

Фото: Из личного архива

В марте Якимушкин и трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов устроили забег со своими детьми в колясках после выступления в скиатлоне на чемпионате России – 2023.

Ранее Якимушкин пропустил гонку на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате Тюменской области, в которой участники соревновались на лыжероллерах. До этого спортсмен провёл сбор в Раубичах (Беларусь) в группе тренера Юрия Бородавко.

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