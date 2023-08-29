Якимушкин поделился милым фото своей семьи на фоне заката

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне лыжник сборной России Иван Якимушкин опубликовал фотографию в своём телеграм-канале, на которой показал свою семью на фоне красивого заката.
Фото: Из личного архива
В январе этого года супруга Якимушкина, бывшая лыжница, чемпионка России в эстафете Ольга Кучерук, родила сына.
Фото: Из личного архива
В марте Якимушкин и трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов устроили забег со своими детьми в колясках после выступления в скиатлоне на чемпионате России – 2023.
Ранее Якимушкин пропустил гонку на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате Тюменской области, в которой участники соревновались на лыжероллерах. До этого спортсмен провёл сбор в Раубичах (Беларусь) в группе тренера Юрия Бородавко.
- 29 августа 2023
-
12:23
-
11:15
- 28 августа 2023
-
21:17
-
21:00
-
11:23
-
10:55
- 26 августа 2023
-
20:58
-
13:35
-
11:59
- 25 августа 2023
-
20:15
-
11:46
-
11:36
-
10:47
- 24 августа 2023
-
21:01
- 23 августа 2023
-
21:47
-
19:11
-
18:26
-
15:25
-
13:12
-
04:26
- 22 августа 2023
-
12:18
- 21 августа 2023
-
14:03
- 20 августа 2023
-
11:57
- 19 августа 2023
-
21:04
-
13:53
-
00:45
-
00:11
- 18 августа 2023
-
22:39
-
19:55
-
19:21
-
10:23
- 17 августа 2023
-
23:45
-
14:30
-
09:42
- 16 августа 2023
-
23:42