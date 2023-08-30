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«Держим путь в Малиновку». Якимушкин опубликовал милую фотографию с семьёй

Российский лыжник, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Иван Якимушкин опубликовал в своём телеграм-канале милую фотографию с семьёй. Снимок сделан в поезде по пути в Малиновку (Архангельская область).

Фото: Телеграм-канал Ивана Якимушкина

«Держим путь в Малиновку, снова всей семьёй», — подписал спортсмен фотографию с женой и сыном.

Напомним, Иван Якимушкин стал отцом в начале 2023 года. Его жена, бывшая лыжница, чемпионка России в эстафете Ольга Кучерук, родила сына 27 января.

В Малиновке пройдут сборы группы, работающей под руководством старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Спортсмены будут на сборах с 31 августа по 19 сентября. Помимо Якимушкина, в группу Бородавко входят Александр Большунов, Артём Мальцев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Никита Денисов, а также Наталья Непряева, Дарья Непряева и Мария Истомина.