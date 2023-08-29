«Есть риск». Российских лыжников ещё не вернули на Кубок мира, а соперники уже испугались

Вопрос о возможном возвращении российских лыжников на Кубок мира в очередной раз подняли в скандинавской прессе. Журналисты задали представителям сборной вопрос, как они отнесутся к такому развитию событий, и получили ожидаемый ответ – никакого возвращения быть не может.
«Я не чувствую себя в безопасности»
Менеджеры сборной Швеции Ларс Оберг и Андрес Бистрём заявили, что их безопасность под угрозой.
«Я не наивен. Понимаю, есть риск, что они вернутся. Я не чувствую себя в безопасности. Среди стран, входящих в FIS, существуют различные мнения по этому вопросу. Поэтому мне непонятно, что произойдёт в этом случае», — приводит слова Оберга Expressen.
«У меня, пожалуй, то же чувство, что и у Ларса. На осеннем заседании может быть принято решение, в соответствии с которым россияне вернутся под нейтральным флагом. Думаю, все придерживаются позиции, что россиян нельзя допускать к участию в соревнованиях. Но это то, к чему мы должны начинать готовиться всей командой. Мы пока не особо задумывались об этом», — сказал Бистрём.
Могут ли россиян вернуть в лыжные гонки?
Шведский журналист Томас Петтерссон уверен, что это неизбежно. В пользу появления российских лыжников на Кубке мира он приводит аргумент с финансовой составляющей.
В FIS рассказывали, что пострадали от отсутствия трансляций на российском ТВ и доходов с рекламного рынка.
«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что сейчас мужские лыжные гонки скучные. У нас единственный вопрос – проиграет ли норвежец Йоханнес Клебо.
Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой перспективы, то, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими. Мне кажется, FIS их вернет. Они будут следовать указаниям МОК и откроют дверь. Готов поставить на это свой дом. Абсолютно всё указывает на это.
Мне это очень не нравится, но все будет именно так. Деньги решают всё», – сказал журналист Expressen в эфире подкаста Faster Skier.
Президент FIS Йохан Элиаш признался, что будет рассматривать вопрос участия России в Кубке мира совместно с МОК.
«Спортсмены не выбирают, где им родиться. FIS с большой долей вероятности будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета. При этом многое будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации. Единственное, чего мы хотим избежать, — это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его деятельности», — приводит слова Элиаша портал FasterSkier.
Но для этого решения нужна смелость. Появится ли она у FIS в преддверии сезона-2023/2024?
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