Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Шведские лыжники испугались возвращения россиян на Кубок мира, потому что не чувствуют себя в безопасности

«Есть риск». Российских лыжников ещё не вернули на Кубок мира, а соперники уже испугались
Батраз Томаев
Шведские лыжники испугались возвращения россиян
Аудио-версия:
Комментарии
Против выступают шведы, которые громче всех кричали, что с россиянами бегать не будут.

Вопрос о возможном возвращении российских лыжников на Кубок мира в очередной раз подняли в скандинавской прессе. Журналисты задали представителям сборной вопрос, как они отнесутся к такому развитию событий, и получили ожидаемый ответ – никакого возвращения быть не может.

«Я не чувствую себя в безопасности»

Менеджеры сборной Швеции Ларс Оберг и Андрес Бистрём заявили, что их безопасность под угрозой.

«Я не наивен. Понимаю, есть риск, что они вернутся. Я не чувствую себя в безопасности. Среди стран, входящих в FIS, существуют различные мнения по этому вопросу. Поэтому мне непонятно, что произойдёт в этом случае», — приводит слова Оберга Expressen.

«У меня, пожалуй, то же чувство, что и у Ларса. На осеннем заседании может быть принято решение, в соответствии с которым россияне вернутся под нейтральным флагом. Думаю, все придерживаются позиции, что россиян нельзя допускать к участию в соревнованиях. Но это то, к чему мы должны начинать готовиться всей командой. Мы пока не особо задумывались об этом», — сказал Бистрём.

В мае FIS отказала россиянам в возвращении:
«Там сидят трусы». FIS не пустила россиян на Кубок мира, но нарвалась на критику
«Там сидят трусы». FIS не пустила россиян на Кубок мира, но нарвалась на критику

Могут ли россиян вернуть в лыжные гонки?

Шведский журналист Томас Петтерссон уверен, что это неизбежно. В пользу появления российских лыжников на Кубке мира он приводит аргумент с финансовой составляющей.

В FIS рассказывали, что пострадали от отсутствия трансляций на российском ТВ и доходов с рекламного рынка.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что сейчас мужские лыжные гонки скучные. У нас единственный вопрос – проиграет ли норвежец Йоханнес Клебо.

Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой перспективы, то, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими. Мне кажется, FIS их вернет. Они будут следовать указаниям МОК и откроют дверь. Готов поставить на это свой дом. Абсолютно всё указывает на это.

Мне это очень не нравится, но все будет именно так. Деньги решают всё», – сказал журналист Expressen в эфире подкаста Faster Skier.

Президент FIS Йохан Элиаш признался, что будет рассматривать вопрос участия России в Кубке мира совместно с МОК.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться. FIS с большой долей вероятности будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета. При этом многое будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации. Единственное, чего мы хотим избежать, — это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его деятельности», — приводит слова Элиаша портал FasterSkier.

Но для этого решения нужна смелость. Появится ли она у FIS в преддверии сезона-2023/2024?

Елена Вяльбе сомневается в смелости FIS:
«От FIS ничего хорошего не жду, мне пофиг». Жаркое интервью с Еленой Вяльбе
Эксклюзив
«От FIS ничего хорошего не жду, мне пофиг». Жаркое интервью с Еленой Вяльбе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android