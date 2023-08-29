Против выступают шведы, которые громче всех кричали, что с россиянами бегать не будут.

«Есть риск». Российских лыжников ещё не вернули на Кубок мира, а соперники уже испугались

Вопрос о возможном возвращении российских лыжников на Кубок мира в очередной раз подняли в скандинавской прессе. Журналисты задали представителям сборной вопрос, как они отнесутся к такому развитию событий, и получили ожидаемый ответ – никакого возвращения быть не может.

«Я не чувствую себя в безопасности»

Менеджеры сборной Швеции Ларс Оберг и Андрес Бистрём заявили, что их безопасность под угрозой.

«Я не наивен. Понимаю, есть риск, что они вернутся. Я не чувствую себя в безопасности. Среди стран, входящих в FIS, существуют различные мнения по этому вопросу. Поэтому мне непонятно, что произойдёт в этом случае», — приводит слова Оберга Expressen.

«У меня, пожалуй, то же чувство, что и у Ларса. На осеннем заседании может быть принято решение, в соответствии с которым россияне вернутся под нейтральным флагом. Думаю, все придерживаются позиции, что россиян нельзя допускать к участию в соревнованиях. Но это то, к чему мы должны начинать готовиться всей командой. Мы пока не особо задумывались об этом», — сказал Бистрём.

Могут ли россиян вернуть в лыжные гонки?

Шведский журналист Томас Петтерссон уверен, что это неизбежно. В пользу появления российских лыжников на Кубке мира он приводит аргумент с финансовой составляющей.

В FIS рассказывали, что пострадали от отсутствия трансляций на российском ТВ и доходов с рекламного рынка.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что сейчас мужские лыжные гонки скучные. У нас единственный вопрос – проиграет ли норвежец Йоханнес Клебо.

Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой перспективы, то, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими. Мне кажется, FIS их вернет. Они будут следовать указаниям МОК и откроют дверь. Готов поставить на это свой дом. Абсолютно всё указывает на это.

Мне это очень не нравится, но все будет именно так. Деньги решают всё», – сказал журналист Expressen в эфире подкаста Faster Skier.

Президент FIS Йохан Элиаш признался, что будет рассматривать вопрос участия России в Кубке мира совместно с МОК.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться. FIS с большой долей вероятности будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета. При этом многое будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации. Единственное, чего мы хотим избежать, — это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его деятельности», — приводит слова Элиаша портал FasterSkier.

Но для этого решения нужна смелость. Появится ли она у FIS в преддверии сезона-2023/2024?