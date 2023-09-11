«Спицова, Терентьева и Мальцева свалил вирус». Бородавко — о состоянии спортсменов группы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья спортсменов своей тренировочной группы перед стартом летнего чемпионата России в Малиновке.

«Здесь на сборе Денис Спицов, Александр Терентьев и Артём Мальцев заболели – поднялась температура, воспалено горло. Они сдавали анализы, врачи подтвердили, что вирус. Болезнь протекает не как простуда, а значительно тяжелее. Нужно дать возможность спортсменам полностью выздороветь. Все трое не тренируются уже неделю, они и не приступали к тренировкам.

В строю остались только Никита Денисов, Дарья Непряева и Мария Истомина. Ваня Якимушкин восстановился после болезни. Так что тренируются сейчас у меня только четыре человека. Те, кто здоров, выступят на летнем чемпионате России.

Остальные будут лечиться, выздоравливать и приступать к тренировкам. Только после полного выздоровления – спортсменов нужно беречь. Об их участии в летнем чемпионате России даже речи не идёт.

Вирус затронул и другие тренировочные группы. Раньше такие болезни начинались в зимнее время, а сейчас нас и летом накрыло. Нужно быть предельно аккуратным и применять меры предосторожности: мыть руки с антисептиками и носить маски. Так всегда происходит, когда большое скопление народа. Места тренировок и приёма пищи для всех одинаковы. Думаю, кто-то один приехал с вирусом, а дальше пошло распространение. Тренеров, к счастью, это не коснулось.

Погода сейчас тоже не радует. Когда только начался сбор, было несколько тёплых дней, а потом резко похолодало, пошли дожди, холодный ветер», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее стало известно, что летний чемпионат России в Малиновке (14–19 сентября) пропустят олимпийские чемпионы Наталья Терентьева (Непряева), Александр Большунов и Алексей Червоткин.