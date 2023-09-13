Сервисмен Клебо заявил, что на ЧМ-2023 члены сборной Норвегии испортили лыжи Йоханнеса

Фроде Педерсен, бывший сервисмен сборной Норвегии по лыжным гонкам, раскрыл детали неоднозначного эпизода внутри команды на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), вследствие которого пострадала лучшая пара лыж Йоханнеса Клебо.
Напомним, Педерсен с 2017 по 2023 год он лично отвечал за лыжи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. В июне этого года Ассоциация не стала продлевать контракт с Фроде, а сам Йоханнес принял решение тренироваться вне сборной.
По словам Педерсена, за несколько дней до гонки с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле на ЧМ-2023 пропала лучшая пара лыж Клебо. А за два часа до старта внезапно была возвращена, однако, как отмечает Педерсен, в испорченном состоянии.
«На них будто пробежали по гравию. Подошвы просто не было. Они никуда не годились. Меня удивило, что коллеги, не знаю кто, поступили так с лыжами на ЧМ. Это неприемлемо. На лыжах есть названия, все знали, чьи они. Я не мог поверить, что за такое короткое время на лыжах могли появиться такие царапины», — приводит слова Педерсена VG.
Отметим, что Йоханнес в той гонке финишировал 4-м, а пьедестал заняли другие норвежские лыжники.
- 13 сентября 2023
-
22:22
-
22:05
-
15:47
-
13:33
-
12:31
- 12 сентября 2023
-
17:55
-
11:49
-
10:43
-
10:26
- 11 сентября 2023
-
23:26
-
22:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
- 10 сентября 2023
-
20:04
-
17:52
-
15:36
-
15:19
- 9 сентября 2023
-
20:33
-
17:48
- 8 сентября 2023
-
15:48
-
14:29
-
14:13
- 7 сентября 2023
-
23:58
-
17:58
-
17:39
-
14:05
- 6 сентября 2023
-
11:25
-
09:44
- 5 сентября 2023
-
22:38
-
21:46
-
17:13
- 4 сентября 2023
-
14:15
- 3 сентября 2023
-
10:35
-
09:44