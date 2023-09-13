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Сервисмен Клебо заявил, что на ЧМ-2023 члены сборной Норвегии испортили лыжи Йоханнеса

Сервисмен Клебо заявил, что на ЧМ-2023 члены сборной Норвегии испортили лыжи Йоханнеса
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Фроде Педерсен, бывший сервисмен сборной Норвегии по лыжным гонкам, раскрыл детали неоднозначного эпизода внутри команды на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), вследствие которого пострадала лучшая пара лыж Йоханнеса Клебо.

Напомним, Педерсен с 2017 по 2023 год он лично отвечал за лыжи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. В июне этого года Ассоциация не стала продлевать контракт с Фроде, а сам Йоханнес принял решение тренироваться вне сборной.

По словам Педерсена, за несколько дней до гонки с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле на ЧМ-2023 пропала лучшая пара лыж Клебо. А за два часа до старта внезапно была возвращена, однако, как отмечает Педерсен, в испорченном состоянии.

«На них будто пробежали по гравию. Подошвы просто не было. Они никуда не годились. Меня удивило, что коллеги, не знаю кто, поступили так с лыжами на ЧМ. Это неприемлемо. На лыжах есть названия, все знали, чьи они. Я не мог поверить, что за такое короткое время на лыжах могли появиться такие царапины», — приводит слова Педерсена VG.

Отметим, что Йоханнес в той гонке финишировал 4-м, а пьедестал заняли другие норвежские лыжники.

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