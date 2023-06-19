В мировых лыжах — революция. Именитые чемпионы массово отказываются от своих сборных

На протяжении вот уже нескольких сезонов сильнейшие лыжники мира отказываются от благ, предлагаемых им национальными командами, и уходят на самоподготовку. Йоханнес Клебо, Фрида Карлссон, Ийво Нисканен – что мотивировало их бросить команду, отказаться от гарантированного дохода и условий и взвалить на себя все расходы и большую ответственность?

Неужели в мире лыжных гонок наступает новая эпоха, в которой и один лыжник, готовящийся отдельно от национальной команды, – в поле воин?

Свержение шведского режима

Для каждого профессионального спортсмена стать частью национальной команды своей страны – важнейший шаг на пути к международным соревнованиям и медалям. Это показатель высочайшего мастерства атлета и веры тренерского штаба в него. Но так было раньше. А что сейчас?

За последние два сезона в лыжных гонках целая плеяда звёзд отказались от работы с национальными командами. Их не остановили возможные проблемы с финансированием, логистикой и даже шанс вылететь с международных турниров. Статус члена сборной перестал быть для них чем-то весомым.

Год назад женская сборная Швеции по сути развалилась. Звёздное трио в лице Фриды Карлссон, Майи Дальквист и Линн Сван перед сезоном-2022/2023 не смогло договориться с национальной федерацией о системе тренировок и покинуло команду. Спортсменки хотели больше времени проводить дома и тренироваться самостоятельно, что не устроило руководство сборной. В федерации были уверены в своей системе и не желали что-то менять.

Но за прошедший сезон все три девушки доказали свою самостоятельность в вопросе подготовки. Карлссон выиграла «Тур де Ски» и три личные медали на чемпионате мира, Сван там же стала четвёртой в марафоне, Дальквист выиграла бронзу и завоевала «Малый глобус» в зачёте спринтов. И всего этого они добились без системы, в которую так верило шведское руководство.

Своими результатами они заставили федерацию прислушаться к позиции каждого члена команды и смогли свергнуть тоталитарный режим, заменив его индивидуальным подходом. Достигнув понимания, девушки сразу по завершении сезона с радостью вернулись в команду к системе подготовки, учитывающей пожелания отдельных спортсменов. То есть они помогли себе и другим лыжникам стать самостоятельными единицами внутри сильной команды и вывели шведскую сборную на новый уровень развития.

Майя Дальквист Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Мы ясно дали понять, чего хотим. Федерация работала с нами на протяжении всего пути, и поэтому всё стало таким, каким есть сейчас, мы снова вернулись. Я чувствую себя великолепно», – рассказывала Майя Дальквист.

Лучший в мире — вне сборной?!

Ещё раньше шведок о желании покинуть сборную заговорил лидер норвежцев и один из двух лучших лыжников планеты Йоханнес Клебо. Но ему пришлось терпеть: его долго сдерживали ассоциация и закон, запрещающий спортсменам вне команды представлять страну на международном уровне.

Руководство сборной постоянно шло на уступки Йоханнесу. Спортсмену позволялось проводить подготовку к сезону вне стен сборной по индивидуальному плану со своим личным тренером – дедушкой Коре Хёсфлотом. Всеми организационными и финансовыми вопросами же занимался отец звёздного лыжника, да и остальные члены семьи были задействованы в проекте под названием «команда Клебо». Йоханнес в целом чувствовал себя комфортно и достигал самых высоких результатов именно со своей семьёй. Так что его пребывание в сборной было выгодно скорее самой норвежской лыжной ассоциации, чем Клебо. Его успехи приносили команде рекламные контракты и большие деньги, а сам лыжник, кажется, недополучал.

После завершения прошедшего сезона казалось, что и в этот раз Клебо и ассоциации удастся договориться, но нет. Терпению норвежца пришёл конец. Опираясь на опыт своего соотечественника Петтера Нортуга, Йоханнес всё-таки отказался от места в команде и отправился в самостоятельное плавание.

Поначалу в Норвегии забеспокоились, что Клебо по закону не сможет выступать на международных стартах под флагом страны. Но потом успокоились: ради Йоханнеса законодательство не меняли, но нашли лазейку, она звучит как «особые обстоятельства». Под исключение, судя по всему, попадёт и лучшая норвежская спринтерша Кристине Ставос Шистад, которая ранее точно так же вышла из состава сборной. Оба спортсмена – это надежда Норвегии перед чемпионатом мира в Тронхейме, который пройдёт в 2025 году.

Йоханнес Клебо Фото: LightRocket via Getty Images

К тому же из-за финансовых сложностей у норвежской ассоциации просто нет денег для того, чтобы обеспечить максимально качественную подготовку всех достойных спортсменов. Клебо и Шистад теперь не обременены контрактными обязательствами перед руководством сборной, у них есть свои спонсоры, которые оплатят им подготовку. С их помощью спортсмены могут позволить себе тренироваться там, где им хочется, несмотря на любые кризисы.

Самостоятельно готовиться к сезону будет и ещё один именитый норвежец – Эмиль Иверсен. Он вылетел из сборной, но уже набрал свою мини-команду для подготовки к новому сезону и нашёл спонсора. Клебо сообщил, что иногда они с Эмилем будут проводить совместные тренировки в Тронхейме. В своём высказывании он чётко описал отношение к работе вне сборной.

«Думаю, всё пойдёт хорошо. Эмиль мотивирован и стремится проделать хорошую работу. Он вернётся на прежний уровень, я почти уверен в этом. Я буду его другом и партнёром по тренировкам. Летом и осенью мы проведём множество тренировок вместе. Иногда придётся разъезжаться, но, когда мы оба будем в Тронхейме, будем проводить по две тренировки в день. К нему вернулась прежняя искра. Он, несомненно, выиграет от всех этих изменений. Теперь он может быть сам себе начальником и управлять своей жизнью».

Эмиль Иверсен Фото: Maja Hitij/Getty Images

Финны страдают из-за кризиса

Финансовый кризис настиг и лыжный спорт Финляндии. Национальной федерации пришлось даже перекроить календарь сборов в это межсезонье. Изначально команда должна была провести пять тренировочных сборов, но вместо этого проведёт всего два – в Пассо Лаваце в августе и в Рамзау в октябре, а после встретится уже в Руке, перед стартом зимнего сезона.

Помимо этого, руководство было вынуждено сократить сборную с 20 до 17 спортсменов, причём сами списки появились только в июне, на два месяца позже обычного. Удивление вызвало отсутствие в них главной звезды финских лыж – трёхкратного олимпийского чемпиона Ийво Нисканена. Из-за сложной экономической ситуации спортсмен изъявил желание вплоть до ноября готовиться к сезону вне команды со своим тренером Олли Охтоненом.

Ийво Нисканен Фото: Agence Zoom/Getty Images

Сестра лыжника Кертту Нисканен, хоть и пока числится в списках, вполне вероятно последует за братом и перейдёт на самостоятельную подготовку. Официальных заявлений не было, но Кертту уже пропустила двухдневный сбор с командой в Куопио, что и даёт повод рассуждать об уходе из сборной.

Кстати, несмотря на то что Ийво до ноября не считается членом сборной страны, он и его сестра, наравне с национальной командой, всё же получат финансовую поддержку от олимпийского комитета Финляндии.

«Эти спортсмены принесли нам почти все медали за последние несколько лет. Они заслужили это, если учесть их результаты, например, на Играх в Пекине», – заявил представитель олимпийского комитета Финляндии.

Уход из сборной — новый тренд?

Да, текущая тенденция массово уходить на самоподготовку – это, несомненно, новый этап в развитии мировых лыж. Добившись определённых успехов в карьере, спортсмены чувствуют, что перерастают сборную, и уходят из неё. Стремление быть самостоятельной единицей и реализовывать собственные планы стало гораздо важнее, чем просто желание побеждать.

Для зрительской аудитории это тоже плюс. В новом сезоне на трассе столкнутся не единые норвежцы, финны или шведы, которые всей командой готовились по единому плану, а уникальные спортсмены, каждый из которых проделал свой отличный от других путь в межсезонье. Это однозначно новая интрига.