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Клебо опустился на 7-е место среди популярных спортсменов Норвегии

Клебо опустился на 7-е место среди популярных спортсменов Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо оказался на седьмом месте списка самых популярных норвежских спортсменов по версии Sponsor Insight. В прошлом году Клебо занимал в списке третью позицию.

В рейтинге, составленном среди 4 тыс. опрошенных, первое место занимает легкоатлет Карстен Вархольм, на второй позиции биатлонист Йоханнес Бё, третье место у паралимпийки Биргит Скарштейн, специализирующейся на гребле. Кроме них, Клебо обошли бегун Якоб Ингебригтсен, биатлонист Тарьей Бё и футболист Мартин Эдегор.

Следом за Клебо в десятку вошли футболист Эрлинг Холанд, теннисист Каспер Рууд и гандболистка Нора Мёрк. Примечательно, что при рассмотрении возрастной группы от 18 до 29 лет Клебо уступает по популярности только Холанду.

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