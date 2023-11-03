Клебо опустился на 7-е место среди популярных спортсменов Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо оказался на седьмом месте списка самых популярных норвежских спортсменов по версии Sponsor Insight. В прошлом году Клебо занимал в списке третью позицию.

В рейтинге, составленном среди 4 тыс. опрошенных, первое место занимает легкоатлет Карстен Вархольм, на второй позиции биатлонист Йоханнес Бё, третье место у паралимпийки Биргит Скарштейн, специализирующейся на гребле. Кроме них, Клебо обошли бегун Якоб Ингебригтсен, биатлонист Тарьей Бё и футболист Мартин Эдегор.

Следом за Клебо в десятку вошли футболист Эрлинг Холанд, теннисист Каспер Рууд и гандболистка Нора Мёрк. Примечательно, что при рассмотрении возрастной группы от 18 до 29 лет Клебо уступает по популярности только Холанду.