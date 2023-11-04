«У меня мурашки по коже». Бьорген — о том, что гадалка предсказала Калле допинг Йохауг

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Марит Бьорген отреагировала на резонансный отрывок из автобиографии шведки Шарлотт Каллы, в котором она заявила, что в 2012 году гадалка предсказала ей допинг-дела норвежки Терезе Йохауг. В книге Калла написала, что не придала данному эпизоду никакого значения, так как была уверена, что норвежцы «чисты», однако в 2016 году, когда стало известно о допинге Терезе, она была в шоке.

«Серьёзно? О боже! Что думаю по этому поводу? Я немного в шоке… Я думаю, между небом и землёй есть нечто большее, у меня мурашки бегут по коже, когда я слышу что-то подобное», — приводит слова Бьорген NRK.

Ранее данный эпизод прокомментировала сама Терезе Йохауг. Она призналась, что тоже верит в экстрасенсорные способности.