Марит Бьорген высказалась на тему препаратов от астмы после признания Шарлотт Каллы

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась на тему препаратов от астмы после признания использования подобных лекарств Шарлотт Каллой в автобиографии.

В автобиографии, которая была опубликована на прошлой неделе, шведка Шарлотт Калла рассказала, что во время Кубка мира в финской Руке в 2016 году у неё возникли нарушения сердечного ритма. Шведская лыжница начала принимать лекарство от астмы после того, как в конце той осени ей поставили соответствующий диагноз.

Из-за критики, которой подверглись норвежские спортсмены за использование этих препаратов, Шарлотт Калла скрывала, что она начала принимать лекарства от астмы.

«Мы предпочли никогда не говорить об этом открыто. Даже ребята из сборной не знали, я не осмелилась им ничего сказать», ‒ пишет Калла в автобиографии.

Марит Бьорген отметила, что ей хотелось бы, чтобы Калла поступила иначе. В интервью норвежскому NRK Бьорген заявила, что видела, как многие спортсмены из других стран применяли противоастматические препараты в стартовой зоне и зоне разминки, но никогда не говорили об этом в СМИ.

«Я думаю, что норвежцам пришлось принять всю «вину» на себя, потому что они не скрывали этого. Я знаю, что было много спортсменов, которые использовали препараты от астмы, но они так и не рассказали об этом».

На протяжении всей карьеры Бьорген открыто говорила о том, что она употребляет допинг, даже когда ей требовалось медицинское исключение, чтобы иметь возможность использовать те препараты, которые ей помогали.

«Я чувствовала, что в этом вопросе главное ‒ честность, я знала, что у меня всё в порядке, я получила разрешение FIS и прошла все необходимые тесты. Я была очень рада, что мне разрешили принимать это лекарство», ‒ добавила Бьорген.

Сейчас ведутся исследования на тему того, могут ли препараты от астмы оказывать стимулирующее воздействие на спортсменов, не страдающих астмой. И Бьорген, и Калла могут подтвердить, что они оказывают существенное влияние на астматиков, которые без лекарств вынуждены соревноваться со сниженной жизненной ёмкостью лёгких. Именно поэтому Бьорген хочет снять табу.

«Вокруг этого лекарства много негатива, и он может повлиять на молодых спортсменов, которые нуждаются в препарате, но не решаются его использовать. Ситуация с Шарлоттой ‒ отличный пример. Она не решилась сказать, что она ослабла до такой степени, что нуждалась в лекарствах, и это позор. Я предпочитаю, чтобы мы могли честно и открыто говорить об этом», ‒ сказала Марит Бьорген в интервью NRK.