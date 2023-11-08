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Федерация лыжных видов спорта Норвегии согласилась на условия Клебо

Федерация лыжных видов спорта Норвегии согласилась на условия Клебо
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Норвежская ассоциация лыжного спорта подпишет с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо стандартное соглашение, которое подразумевает полную свободу от контрактных обязательств в дни, когда спортсмен не участвует в гонках. При этом, Клебо сможет выступить на всех международных стартах.

«Это поражение федерации. Это совсем не та ситуация, в которую они планировали попасть», — заметил спортивный комментатор NRK Ян Салтведт.

Подписать соглашение норвежский спортсмен сможет после того, как отберётся на первый этап Кубка мира в Руке. Ранее появилась информация о том, что у Клебо обнаружен коронавирус. С воскресенья, 5 ноября, лыжник прекратил тренировки в Ливиньо, о положительном тесте стало известно во вторник, 7 ноября.

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