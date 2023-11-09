Бородавко: у Александра Большунова достаточно серьёзная травма

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о травме спины трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, которую он получил ещё летом. Из повреждения Большунов не может тренироваться в полном объёме. Травма была получена на предсезонном сборе в августе.

«Травма достаточно серьёзная, и восстанавливаешься после неё достаточно долго. Постепенно приступили к более жёстким тренировкам, он может уже проводить интервальную работу. Но точно также будем смотреть результаты МРТ, в каком состоянии находится грыжа, и дальше принимать решение. Нет, не в полном объёме [тренируется]. Есть ограничения по бегу, по всем прыжковым тренировкам, силовым упражнениям, по скоростной работе», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».