Отец Александра Большунова раскритиковал показ лыжных гонок в России

Александр Большунов, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, раскритиковал ТВ-показ лыжных гонок в России.

«Самая большая проблема и больной вопрос в том, что часто нет трансляций. Раз уж отстранили от международных соревнований, показ можно было организовать нормальный хотя бы с трёх камер? Так нет же.

Международных стартов для наших нет, а по «Матчу» зарубежный футбол показывают. Для меня это странно. Думаю, не только для меня. Каждый сезон мы ждём с надеждой в плане показа, а в итоге получается одно и то же. Если бы не энтузиасты, вообще бы ничего не видели с некоторых этапов. Лыжи в нашей стране любят, а мы, болельщики, с ума сходим, когда не имеем возможности их посмотреть. Нам хлеба не нужно, лыжи давайте! Я очень надеюсь, что в стартующем сезоне ситуация изменится.

Это же для нашего будущего важно – дети смотрят на звёзд и у кого-то шевельнётся внутри, кто-то тоже захочет в лыжи пойти. В спорт нужно детей не на словах завлекать. У нас же цифры красивые называют, сколько народу спортом занимается, а реальная жизнь с этим ничего общего не имеет», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.