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Терентьев, Степанова и другие пробегут спринт в рамках турнира «Югория. Первый снег»

Терентьев, Степанова и другие пробегут спринт в рамках турнира «Югория. Первый снег»
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Завтра, 10 ноября, в Ханты-Мансийске пройдут спринтерские соревнования в классическом стиле в рамках контрольной тренировки сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег». В соревнованиях планируют принять участие сильнейшие лыжники страны.

Квалификационный раунд спринта начнётся в 13:45 мск, раунды на выбывание — в 14:30 мск.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Стартовые листы

Женщины

1. Вероника Степанова.
2. Алёна Баранова.
3. Диана Соболева.
4. Дарья Непряева.
5. Елизавета Пантрина.
10. Анастасия Фалеева.
13. Анастасия Кириллова.
17. Христина Мацокина.
18. Ольга Якимушкина.
19. Мария Истомина.

Мужчины

41. Александр Терентьев.
42. Савелий Коростелёв.
43. Артём Мальцев.
44. Иван Якимушкин.
45. Сергей Волков.
46. Денис Спицов.
58. Андрей Мельниченко.
87. Денис Филимонов.

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