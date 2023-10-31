«Везде у них русские виноваты. Да хватит уже!» Эмоциональное интервью с отцом Большунова

Мир бы не знал блистательного лыжника Александра Большунова, если бы не его отец Александр Иванович. Именно с его помощью и под его чутким руководством Большунов-младший пришёл к большим победам.

Александр Иванович редко даёт интервью, но для «Чемпионата» сделал исключение и откровенно рассказал о состоянии своего сына, своём отношении к выступлениям без флага и гимна, а ещё – о том, как чуть не погиб во время обстрела: снаряд упал во дворе его дома в Брянской области.

О телетрансляциях лыжных гонок

– Александр Иванович, прошлый сезон в российских лыжах вам понравился?

– Гонки интересными получились, конкуренция была. Но ведь полный сезон никто и не видел, правильно? Самая большая проблема и больной вопрос в том, что часто нет трансляций. Раз уж отстранили от международных соревнований, показ можно было организовать нормальный хотя бы с трёх камер? Так нет же. В самых труднодоступных местах бегает Андрей Шитихин с камерой (смеётся), уже хоть что-то. Это угнетает.

Международных стартов для наших нет, а по «Матчу» зарубежный футбол показывают. Для меня это странно. Думаю, не только для меня. Каждый сезон мы ждём с надеждой в плане показа, а в итоге получается одно и то же. Если бы не энтузиасты, вообще бы ничего не видели с некоторых этапов. Лыжи в нашей стране любят, а мы, болельщики, с ума сходим, когда не имеем возможности их посмотреть. Нам хлеба не нужно, лыжи давайте! Я очень надеюсь, что в стартующем сезоне ситуация изменится.

Александр Большунов-старший Фото: из личного архива Александра Большунова

– Но то, что видели сами, что рассказывали Саша с Аней, понравилось?

– Чёткая картина может сложиться либо при личном присутствии на каждой гонке, либо про полноценном показе. А когда ты видишь только какой-то отрывок или вообще только финиш, что можно сказать? Опять я вернусь к теме трансляций. Это же для нашего будущего важно – дети смотрят на звёзд, и у кого-то шевельнётся внутри, кто-то тоже захочет в лыжи пойти. В спорт нужно детей не на словах завлекать. У нас же цифры красивые называют, сколько народа спортом занимается, а реальная жизнь с этим ничего общего не имеет. Столько брошенных детей в России…

О жёстком столкновении с Устюговым

– И я тоже вернусь к своей теме. Какие-то моменты всё равно запомнились же? Например, столкновение Александра Большунова и Сергея Устюгова в Красногорске.

– Я был в Красногорске и видел, в каком состоянии приехал Саша. Потом пересматривал, читал слова Сергея, который то одно говорил, то второе. Я прекрасно понимаю, что у болельщиков Сергея Устюгова своё видение той ситуации, у болельщиков Александра Большунова – другое, а у тех, кто болеет за других лыжников – третье. Но я скажу своё. Спортсмен такого класса, как Устюгов, на спуске с поворотом не может случайно подталкивать левой ногой соперника – он просто нагло выкидывал его с трассы. Это ведь как на машине: если параллельно идёшь с другой машиной и заходишь в правый поворот, понятно, что тот, кто слева, улетит. Будет жесть и смерть. Лыжник высочайшего уровня вполне мог избежать столкновения, но намеренно не сделал этого. Я имею в виду Сергея Устюгова.

Я вот вспомнил историю, когда мы с Сашей только начинали путь в большой спорт и поехали на гонку в Сыктывкар. Там во время официальной тренировки столкнулись ориентировщик и лыжник. К сожалению, ориентировщик погиб. Могло ведь то же самое и сейчас произойти. Я считаю, что Сергей сделал это специально. Возможно, был на эмоциях. Пусть это останется на его совести.

– По ходу сезона Александр и Сергей нашли общий язык, всё в итоге нормально было.

– Эмоции – обычное дело. Я тоже часто могу вспылить, а потом быстро отхожу. Рукой махнёшь и оставишь всё в прошлом. Любая гонка, любая победа или поражение – это эмоции. Они здесь и сейчас. Прошла гонка – прошли эмоции. Дальше всё с чистого листа.

О насыщенном календаре и призовых

– Сергей Устюгов с прошлого сезона тренируется самостоятельно. У Александра Большунова нет таких планов на время отстранения?

– А зачем? Там сложившийся коллектив. Наверное, можно одному какую-то базу закладывать, один сбор самостоятельно провести, но не больше. Хоть на обычных тренировках, хоть на контрольных, когда с кем-то зарубаешься, совсем другая картина, другие эмоции. Возможности для самостоятельных тренировок у Саши есть – и зал тренировочный, и на роллерах есть где покататься, и рельеф рядом с домой для кроссов отличный, но желания работать одному точно нет. Тем более семья сейчас всегда рядом. Он видит, как растёт дочка. Саше чисто психологически от этого намного легче. Если есть возможность для того, чтобы брать семью, почему нет? Да и другим спортсменам нахождение семьи рядом только в плюс может быть, по моему мнению.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– В России насыщенный календарь? Достаточно гонок?

– Судя по прошлому сезону – более чем. Просто всё должно быть сбалансированно. Главное, чтобы не было, как на Кубке мира: сначала было 10 спринтов, потом до 13 довели. Это игра в одни ворота. Вот такого нам точно не нужно.

– В плане призовых у лыжников нормальная ситуация? В прошлом сезоне Елена Вяльбе и ФЛГР старались, чтобы никто обделённым себя не чувствовал.

– С Кубком мира не сравнить, конечно, но в целом нормально. Так и должно быть. Раньше ведь вообще на российских стартах бегали за медали и грамоты, сейчас спонсоры появляются. В текущей ситуации зарабатывание денег – не самое главное. Хотя без денег тоже ведь нельзя. Зачем бога гневить и говорить, что что-то не так? Ситуация не позволяет. В меру сил делается всё возможное, на месте никто не сидит, это главное.

– Вы хоть краем глаза следите за тем, что происходит в лыжных гонках не в России?

– Нет. Как только наших отстранили, я не смотрел ни одной гонки. Некоторые смотрят, сравнивают. А что там сравнивать? Сравнивать можно только в очной борьбе. Я смотрю только российские старты, когда их показывают.

О прилёте снаряда во двор своего дома

– Сейчас вы по-прежнему живёте в Подывотье?

– Это больная для меня тема. Я бы не хотел про неё много говорить. Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от неё буквально в 10 метрах. Мы сейчас живём в Брянской области, но в другом месте.

– Когда это случилось, кто-то ещё был дома, кроме вас?

– Нет, слава богу! Никого не было, а я остался жив.

Александр Большунов-старший Фото: из личного архива Александра Большунова

– Елена Вяльбе и Юрий Бородавко говорили, что во дворе дома взорвался снаряд, в результате чего был частично повреждён дом, разрушен колодец. Это же тот самый момент?

– Этот дом я построил своими руками. Настя и Саша были маленькими и тоже помогали. Я не в отцовский дом пришёл, а всю жизнь на это положил. Переднюю часть дома повредило, да. Но я подшаманил, закрыл фронтоны. А что ещё остаётся?

О том, как мотивирует своего сына

– Насколько ваша жизнь изменилась после рождения внучки Евы?

– Когда у нас ещё детей не было, мы с женой очень сильно их ждали. А внучат – тем более. Словами не передать такую душевную радость. Я очень люблю детей. Слава богу, что Настя и Саша подарили внученек. Это уже продолжение рода. Есть ради кого жить, о ком заботиться. Самое главное в жизни – когда есть дети. А когда появляются внуки – это счастье. Ну вот взять Сашу. Он взрослый, самостоятельный человек. Ева же – малышка, солнышко, будущее наше. К ней совершенно другое отношение. Я знаю, что некоторые за свою жизнь так и не успевают по-настоящему быть рядом с детьми, не видят, как они растут. Я со своими старался всегда быть рядом. Ну а когда стал дедушкой, это как военнообязанный (улыбается) – ради этого и живём.

– Вы сказали, что всегда старались быть рядом с Сашей. Всегда давали советы по жизни и в спорте. Сейчас какую роль играете в его мотивации?

– Понятно, что, когда международных стартов нет, на соревнованиях внутри страны мотивация снижается. Но Саша такой ответственный человек, что его не нужно заставлять работать. Когда Ева родилась, он сразу сказал, что теперь ради неё старается. И это не ради красного словца. Саша действительно работяга. Я много лет назад ему сказал: «Если ты выбрал эту дорожку, то будь добр относиться к этому серьёзно. Чтобы тебя не нужно было контролировать, а ты сам стремился быть лучше. Делай свою работу хорошо». В принципе, каждый человек должен делать точно так же. Спорт – та же работа. Я его никогда не нагружал – его во время тренировок только останавливать нужно было. Всегда у нас основным принципом была работа по самочувствию. Не просто дали план, а ты его выполняешь. Главное – приучить себя к самоконтролю. Тогда и самоотдача будет на высшем уровне.

Большунов рассказал, как отец привёл его в лыжные гонки: Фото Большунов показал детские фото с отцом и рассказал, как начиналась его карьера лыжника

Был момент, например, перед Олимпиадой-2018, когда он попал в больницу. Никто не брал на себя ответственность, чтобы принять решение – ехать или нет в Пхёнчхан. Я приехал в больницу – а он ведь даже не сказал, насколько ему плохо! Еле нашёл тогда, чтобы пообщаться. Посмотрел на него – выглядит уже вполне нормально, я же своего сына знаю вдоль и поперёк. И сказал ему: «Саша, нужно начинать двигаться». Он поехал тогда на заключительный сбор, а потом на Олимпиаду.

Саша просто очень ответственный. В любом деле. Когда ты сам делаешь свою работу, чтобы тебя никто не понукал, тогда и будет результат. И на сегодняшний день результат у него есть.

О стихах для Александра Большунова

– Есть у вас какое-то слово, которым вы всегда можете завести, поддержать сына?

– Ну какое слово (улыбается). Стихами его поддерживал! Связывались с ним по видеозвонку, когда он выступал на международных стартах, я только посмотрю на его лицо – что-то не то. Напишу ему стихотворение, отправлю – он перезванивает, совсем уже другое настроение. Даю ли ему советы? Знаете, мы просто понимаем друг друга. Самое главное – я научил его слушать самого себя. И бороться с собой. Когда ты будешь перебарывать сам себя, пусть по сантиметру, пусть по миллиметру, тогда и пойдёшь вперёд. Это ведь самое сложное в любом деле – перебороть себя.

– Стихи? И много написали?

– Да на целую книгу! Но руки не доходят её выпустить (улыбается). Как-то само собой всё в голову приходит. Два-три слова в голову придёт — и дальше само пошло-поехало. Достаточно просто записывать то, что льётся изнутри. Я никогда даже ни одного слова не менял. Все стихи простые и понятные.

***

Тяжело на сердце и больно,

Не можем ничем помочь.

Господи, прогони болезнь его прочь,

Дай душе его успокоиться,

Болезни отступить,

Просвет ведь должен быть.

Где найти такие слова,

Чтобы не страдала его душа?

Как болезнь ему победить,

Чтобы не могла вредить?

Лечиться и терпеть,

Верить в чудеса, верить в небеса,

Верить в себя, в бога —

Бог обязательно поможет.

Молись, трудись и верь,

Бог отворит нужную дверь

***

Мечтать реально и не трудно,

Каждый из нас не раз мечтал.

Мечтал, в облаках летал,

Фантазии нет предела,

Когда сидишь без дела.

Другое дело — к мечте идти,

Сколько подводных камней на пути.

Реально мечтать без труда,

Мечтая, попадёшь хоть куда.

Мечта — словно облако на небе,

И рукой его нам не достать.

Мечта — как птица от нас улетает,

Вернётся ли? Никто не знает.

И чтобы быть ближе к мечте,

Нужно свой шанс не упускать,

Смело к мечте шагать.

Мечта — реальность для того,

Кто не ждёт и мечтает,

А, трудясь, к мечте шагает.

– Вы сказали, что никто не знает сына лучше вас. Сейчас он в каком состоянии?

– В нормальном психологическом состоянии. Да всё хорошо. Он на сборы с семьёй ездит, звонит вечерами – вижу, что доволен. Когда семья рядом, то переживаний меньше. Планомерно готовится к сезону. Но отсутствие международных стартов угнетает. И не его одного. Всё-таки, уровень конкуренции там выше.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

О выступлениях россиян в нейтральном статусе

– Насколько сложно вам как родителю наблюдать за тем, что ваш сын на пике формы – а может быть, даже и не достиг пока пика – вынужден пропускать международные старты?

– Печально это всё. Успокаивает только то, что Саша успел достичь определённых высот. Что касается пика, вы правильно подметили – некоторые в эти годы только раскрываются. А те, кто идёт за ним, пока не имеют шансов. Обидно за ребят, которые шли этим путём с детства, с малых лет, но им перекрыли дорогу. Спорт и политика сейчас смешались, а этого делать нельзя. Тяжело на это смотреть, ведь второй жизни нет, нужно в этой всё успеть. Лишают молодых возможности проверить, на что они способны среди лучших.

– Как вы относитесь к выступлениям в нейтральном статусе? Саша всех высот достиг без флага и гимна.

– Тогда выступать всё равно нужно было. И ситуация была другая. Но вы знаете, когда играет гимн и поднимается флаг твоей страны, всё по-другому, эмоции зашкаливают!

Спортсмены должны выступать. Проще всего их обвинить и сказать, что они такие-сякие, выступают на таких условиях. Я повторю, что они с детства выбирают этот непростой путь. Во многом себе отказывают, а их лишают возможности заниматься своей работой.

Они сами будут принимать решение, что делать сейчас. Кто-то даже за другую страну готов выступать, лишь бы выступать. Саша никогда на такое не пойдёт. Сменить гражданство ради медали – в моей голове такое не укладывается. В его голове, я уверен, тоже.

Но предательства страны в любом случае быть не должно. Саша сам во всём разберётся, он взрослый человек. В данном случае ему не нужны ничьи советы. Глупостей он точно не наделает.

Александр Большунов-старший (справа) Фото: РИА Новости

А вообще, такой великой стране, как Россия, пора возвращаться с гимном и флагом. Как это сделать, я не знаю. Пока только разговоры одни — реальных дел не видно. Каждый должен быть на своём месте. И каждый, как я уже говорил, должен делать свою работу, и делать её максимально ответственно и хорошо. В любом случае решать вопросы с флагом и гимном должны не спортсмены, а совсем другие люди.

Почему везде ездят все, кроме России? Это унизительно! То допинг придумают, то ещё что-то. Нужно ехать как все. Да хватит уже, ездили без флага и гимна по надуманным причинам. Везде у них русские виноваты.

– Вы с оптимизмом в будущее смотрите?

– Безусловно. Русский народ долго запрягает, но быстро едет. Победа будет за нами. Тут рассуждать не о чем, других вариантов нет. Но очень жаль тех, кто сейчас отдаёт жизни, на ком вся ситуация сказывается.