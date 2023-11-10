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Спицов, Степанова и другие пробегут гонку свободным стилем на старте «Югория. Первый снег»

В субботу, 11 ноября, в Ханты-Мансийске пройдут гонки свободным стилем в рамках турнира «Югория. Первый снег», являющегося контрольной тренировкой сборной России перед сезоном-2023/2024. На старт в мужских и женских соревнованиях планируют выйти сильнейшие лыжники страны. Также гонку пробегут некоторые биатлонисты сборной России.

Соревнования среди женщин начнутся в 9:00 (5 км), среди мужчин — в 9:40 (10 км). В расписании указано московское время.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Стартовые листы

Женщины

8. Ольга Якимушкина.

10. Анастасия Кириллова.

36. Наталья Гербулова (биатлон).

38. Дарья Непряева.

40. Екатерина Носкова (биатлон).

46. Вероника Степанова.

48. Анастасия Прокофьева.

52. Анастасия Кулешова.

Мужчины

65. Александр Терентьев.

80. Даниил Серохвостов (биатлон).

81. Илья Порошкин.

82. Савелий Коростелёв.

83. Артём Мальцев.

84. Иван Якимушкин.

85. Денис Спицов.

86. Алексей Червоткин.